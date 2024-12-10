昔為「韓粉」 韓國瑜與妻女現身瓊瑤告別式

韓國瑜雙手作揖。(記者／王聰賢攝影)

瓊瑤 4日辭世，享壽86歲。家屬今(11)為她舉行家祭、火化及花葬。立法院長韓國瑜 早上8點13分現身，老婆李佳芬和女兒韓冰也隨到場。韓國瑜穿黑色西裝，雙手作揖，並未多說什麼即進入會場。 而他進入後不久，響動力火車的歌曲「當」。

劉家昌 和瓊瑤相繼過世，隔天韓國瑜發文緬懷：「一位是華語世界的傳奇，一位是時代記憶的符號。他們生於烽火，長於教條，卻以天賦才情劃出自己的軌跡，在文壇與流行樂界譜下永恆的華章。

從不困於自囿，從不屈從流俗，他們用看似不食人間煙火的唯美筆觸，細膩地描繪出幾代人的成長記憶與浪漫情懷

今日驚聞二位大家「翩然而去」，心中理當祝福與默禱，但那份愴然與不捨，卻如潮水般湧來。

感謝他們留下的一切，那些字裡行間的深情與旋律中的餘韻，將永遠為世人所珍藏。

願他們已踏上那片閃耀星河，翩翩起舞，自在瀟灑。於天際間，繼續轟轟烈烈地書寫、深情地歌唱，成為另一段不朽的傳奇。」

2018年，韓國瑜贏得高雄市長選舉後，瓊瑤發表「寫給韓國瑜的話」，自稱「韓粉」，對他多所稱讚，隨後瓊瑤應邀成為高雄市愛情產業鏈總顧問。