慟 瓊瑤翩然辭世 趙薇鮮花伴至親悲送最後一程

作家瓊瑤（本名陳喆）本月4日辭世，11日舉辦告別式。（取材自臉書）

作家瓊瑤 （本名陳喆）4日辭世，享壽86歲，獨子陳中維、媳婦何琇瓊以及兩位孫女陳可柔、陳可嘉按她生前遺願，11日在懷愛館（第二殯儀館）景仰樓2樓至善四廳僅舉行家祭，遺體隨即火化，接著送往陽明山臻善園花葬，長伴夫婿平鑫濤左右。

清晨6點多，靈堂前已有許多黑衣工作人員準備中，「陳喆女士追思奠禮會場」的燈亮著門口有許多鮮花擺飾，最明顯的是右邊署名「趙薇 」，左邊則有林心如 、蔣勤勤（水靈）和陳建斌夫妻寫給阿姨的話。

林心如說：「親愛的阿姨，您已功德圓滿，願您在另一個世界自主自在自由的飛翔，永遠懷念您。」蔣勤勤：「蒼天有淚幽夢梅花三弄時，庭院深深窗外飛雪似瓊瑤。」另外還有一整面奉花芳名錄，包括原湖南廣播電視台台長歐陽長林等來自對岸的鮮花、演員也有許多如劉雪華、趙永馨、秦嵐、岳躍利，還有瓊瑤的御用導演沈怡等。而林心如更是一早就現身靈堂，滿臉哀戚快步進去。

瓊瑤走的那天，不久後臉書Po事前擬好的遺言：「不要哭，不要傷心，不要為我難過，我已經翩然的去了。」因為曾目睹平鑫濤倒下的慘狀，她堅持為「死亡」作主，但也不忘提醒年輕人「千萬不要輕易放棄生命」。

雖然家屬遵照瓊瑤意志，不辦公祭告別式，也不辦追思會，但瓊瑤承認最放不下的除了家人，就是死忠粉絲們，也知道他們會有很多想對她說的話，所以同意在陽明山舉行花葬儀式時開放大家到場弔唁。