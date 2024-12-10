我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慟 瓊瑤翩然辭世 趙薇鮮花伴至親悲送最後一程

等待CPI數據 股指收低 道指連跌4日

慟 瓊瑤翩然辭世 趙薇鮮花伴至親悲送最後一程

記者趙大智／即時報導
作家瓊瑤（本名陳喆）本月4日辭世，11日舉辦告別式。（取材自臉書）
作家瓊瑤（本名陳喆）本月4日辭世，11日舉辦告別式。（取材自臉書）

作家瓊瑤（本名陳喆）4日辭世，享壽86歲，獨子陳中維、媳婦何琇瓊以及兩位孫女陳可柔、陳可嘉按她生前遺願，11日在懷愛館（第二殯儀館）景仰樓2樓至善四廳僅舉行家祭，遺體隨即火化，接著送往陽明山臻善園花葬，長伴夫婿平鑫濤左右。

清晨6點多，靈堂前已有許多黑衣工作人員準備中，「陳喆女士追思奠禮會場」的燈亮著門口有許多鮮花擺飾，最明顯的是右邊署名「趙薇」，左邊則有林心如、蔣勤勤（水靈）和陳建斌夫妻寫給阿姨的話。

林心如說：「親愛的阿姨，您已功德圓滿，願您在另一個世界自主自在自由的飛翔，永遠懷念您。」蔣勤勤：「蒼天有淚幽夢梅花三弄時，庭院深深窗外飛雪似瓊瑤。」另外還有一整面奉花芳名錄，包括原湖南廣播電視台台長歐陽長林等來自對岸的鮮花、演員也有許多如劉雪華、趙永馨、秦嵐、岳躍利，還有瓊瑤的御用導演沈怡等。而林心如更是一早就現身靈堂，滿臉哀戚快步進去。

瓊瑤走的那天，不久後臉書Po事前擬好的遺言：「不要哭，不要傷心，不要為我難過，我已經翩然的去了。」因為曾目睹平鑫濤倒下的慘狀，她堅持為「死亡」作主，但也不忘提醒年輕人「千萬不要輕易放棄生命」。

雖然家屬遵照瓊瑤意志，不辦公祭告別式，也不辦追思會，但瓊瑤承認最放不下的除了家人，就是死忠粉絲們，也知道他們會有很多想對她說的話，所以同意在陽明山舉行花葬儀式時開放大家到場弔唁。

瓊瑤過世後，關於她百億遺產以及小說版權傳聞不斷，媳婦何琇瓊轉發聲明，表示瓊瑤所有作品共71部均由作家出版社出版，其他均已到期；另也針對「瓊瑤肖像」發出聲明，強調瓊瑤生前並無授權任何廠商代言或推廣任何產品，如有侵權將進行追訴，敬告不法廠商切勿以身試法。

瓊瑤11日出殯，現場佈置很多鮮花。（記者趙大智／攝影）
瓊瑤11日出殯，現場佈置很多鮮花。（記者趙大智／攝影）
瓊瑤11日舉辦告別式，趙薇送花籃致意。（記者趙大智／攝影）
瓊瑤11日舉辦告別式，趙薇送花籃致意。（記者趙大智／攝影）

瓊瑤 林心如 趙薇

上一則

「那道光」衝進金球獎 印度導演雙料入圍刷新影史紀錄

下一則

梁朝偉真強實彈 「色戒」迴紋針湯唯 不用替身原因曝

延伸閱讀

瓊瑤劇第一帥 62歲「咆哮帝」變了 網誤以為趙本山

瓊瑤劇第一帥 62歲「咆哮帝」變了 網誤以為趙本山
張忠謀自傳溢文采 紅樓夢、瓊瑤、莎翁名句埋作家夢碎片

張忠謀自傳溢文采 紅樓夢、瓊瑤、莎翁名句埋作家夢碎片
瓊瑤版權費估逾40億誰繼承？媳何琇瓊發聲宣示權利

瓊瑤版權費估逾40億誰繼承？媳何琇瓊發聲宣示權利
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00
神隱將近一年的張柏芝，突然曬出最新照片。(取材自微博)

坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎

2024-12-08 20:36

超人氣

更多 >
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義
華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債
味噌湯NG煮法「好菌死光光」醫建議多一動作營養不流失

味噌湯NG煮法「好菌死光光」醫建議多一動作營養不流失
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
4生肖2025年好運爆棚遇貴人 鼠踏出舒適圈、他能實現夢想

4生肖2025年好運爆棚遇貴人 鼠踏出舒適圈、他能實現夢想