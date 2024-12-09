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周杰倫演唱會╱吳宗憲有票但沒空去 否認有心結

記者李姿瑩／綜合報導
坤達(左起)、吳宗憲、KID出席「綜藝玩很大」 十周年新書見面會。（記者沈昱嘉／攝影）
坤達(左起)、吳宗憲、KID出席「綜藝玩很大」 十周年新書見面會。（記者沈昱嘉／攝影）

吳宗憲、KID和坤達席「綜藝玩很大」10周年新書見面會，聽聞周杰倫在演唱會上多次提到吳宗憲，吳宗憲表示：「其實我有票，但事情真的太多，晚上我還要直播。很多憲憲家族藝人都有去看，聽說很感動。看到方文山的成就、杰倫的成就，我與有榮焉。」

吳宗憲回憶，當年在基隆路有好幾間房子，包括錄音室，周杰倫就在這些空間裡面揮灑創作。「我聽他彈琴唱『安靜』，就說這可以發片了」。後來周杰倫第一張唱片出爐，還自己騎車親送吳宗憲聽。吳宗憲模仿周杰倫當時因為害羞支支吾吾的模樣，感嘆：「所以真的不要吝嗇給機會。」

吳宗憲是周杰倫的伯樂，也是他音樂路上的貴人，但雙方在吳宗憲賣掉阿爾發唱片後漸行漸遠。如今看似關係趨緩，但吳宗憲始終沒再和周杰倫同框，私下也沒再碰面。

吳宗憲否認雙方有心結，直言：「論資歷輩份，他（周杰倫）沒資格跟我有衝突，況且我們根本沒有怎樣。」他再次強調：「我賣掉的是唱片公司，不是周杰倫。」吳宗憲形容唱片公司就像是虛擬貨幣，他生意想換跑道，所以才易主。

吳宗憲生意頭腦轉得快，「玩很大」日前到江西錄影，無意間在當地吃到美味鱖魚，所有人讚不絕口。吳宗憲當下就決定直接買下這家餐廳，連同主廚一起打包帶來台灣開業，「你們以為我在開玩笑嗎？我公司已經在談了」。他預計要斥資3、5千萬，讓台灣的好朋友們也能同享口福。

周杰倫 虛擬貨幣

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