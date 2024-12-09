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周杰倫大巨蛋最終場 5月天、阿妹世紀同框飆唱

記者林士傑／綜合報導
周杰倫(左三)與五月天多次同台組成「周五組合」。（圖／相信音樂提供）
周杰倫(左三)與五月天多次同台組成「周五組合」。（圖／相信音樂提供）

天王周杰倫（周董）上周在大巨蛋寫下輝煌歷史，連4場的「嘉年華」世界巡演迎來最終場，五月天接棒江蕙、動力火車擔任嘉賓，雙方再現「周五組合」魅力。豈料周董再出奇招，不只邀陳傑憲開金口，更讓包廂區的張惠妹（阿妹）站起來飆唱「三天三夜」，形成3組巨星世紀同框的經典畫面。

周董開放觀眾點其他歌手的歌，安排同仁藏身其中點了「你不是真正的快樂」，歡迎五月天搭乘升降台現身對唱，周董開心表示：「有沒有嚇一跳？在點歌時出現天團，這個哏想很久！」周董雖稱彼此近來減少網路互動，深怕被猜中嘉賓，但先前宣布大巨蛋演唱會就回覆阿信「你可直接走進來說要上台」，似乎就有所安排。

周董、五月天交情甚篤，這些年來多次同台助陣，時隔3年再度合體，意外發現很多歌曲撞名，主唱阿信打趣稱寫了1首「愛在西元後」，周董驚呼怎麼可能：「如果真的出了，我來拍MV，但不是男主角，我當導演。」自嘲是年紀限制，遭瑪莎虧說「你看起來就是西元後的樣子」，相互吐槽充滿效果。

彼此接著合唱「我是如此相信」，五月天搭乘升降台離開，卻被周董Cue回來，笑說：「這是魔術，叫做回到過去。」突然加碼清唱「突然好想你」，五月天求說放他們回去，周董婉拒說要玩一下，五月天說「可以，但不要占用觀眾點歌時間」。這時周董收到消息，邀約張惠妹跟眾人打招呼，代表著將大巨蛋交棒給阿妹。

阿妹自稱是實習生，配合周董要求點歌，先帶來「如果你也聽說」，臨時被Cue沒及時戴上監聽耳機，神技讓周董忍不住說「太誇張了，唱得太好了」，阿妹戴上監聽耳機後加碼要求唱「連名帶姓」，並如眾人所願獻唱「三天三夜」，全場瞬間陷入暴動，周董激動地說：「最後一場太感動，真的太震撼了。」

周杰倫(左)跟張惠妹合作多次。（圖／杰威爾音樂提供）
周杰倫(左)跟張惠妹合作多次。（圖／杰威爾音樂提供）

五月天 陳傑憲 周杰倫

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