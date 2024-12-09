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戲說從頭/ 賴雅妍撲倒張軒睿 「秘書」一夜情壓力大

記者陳慧貞／綜合報導
賴雅妍(左)、張軒睿在「祕書俱樂部」中開場就有火辣吻戲。（圖／TVBS提供）
賴雅妍(左)、張軒睿在「祕書俱樂部」中開場就有火辣吻戲。（圖／TVBS提供）

賴雅妍、張軒睿主演TVBS原創劇集「秘書俱樂部」，劇中2 人首登場直接進入醉酒後返回家中的一夜情畫面，猴急褪去上衣激吻，賴雅妍一句「叫我 王-經-理」把張軒睿撲倒在床上，這場場意外發展，也成為她職場生活不可預測的開端。

2人首次合作，對於第一集的親密戲碼，張軒睿坦言：「那場戲讓我超焦慮，而且賴雅妍很嚴格，一直叫我不要再健身了，不然她也必須跟著我一起瘦。」賴雅妍也說：「他身材好皮膚又白，讓我壓力很大，但我那場親密戲拍完我就開始爆吃了。」

說起合作心得，賴雅妍分享：「其實第一天與張軒睿拍完我就放心了，因為我們的想法很像，才第一次合作都能互相接到對方的球，彼此之間很有默契，省去很多溝通的時間。」張軒睿劇中飾演一位跟著賴雅妍一起工作的實習生，擁有年齡差的兩人以曖昧的方式開場，接下來在職場的互動也耐人尋味。

劇中，由賴雅妍飾演的主角Cindy王，在工作與生活中的挑戰層出不窮，不僅要應對職場上的誤解與偏見，還需與同事高双芸（曾莞婷飾）為重要項目展開智力角逐，面對對手的步步緊逼與現實的殘酷考驗，最終因抄襲指控被降為曾莞婷的秘書，但她致力於找出陷害自己的兇手：「我不會讓這個污點打倒我，我要找到真相，為自己證明清白」展現女性在面對挫折時的成長與堅持。

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