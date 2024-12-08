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大巨蛋第3天周杰倫「施展魔法」 後台抓出江蕙再當嘉賓

記者梅衍儂／綜合報導
周杰倫演唱會第三場，回馬槍邀來江蕙（右）。（圖／杰威爾音樂提供）
周杰倫演唱會第三場，回馬槍邀來江蕙（右）。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫不愛讓人摸透，演唱會嘉賓保密到最後一刻，江蕙、動力火車都帶給歌迷驚喜，第三場更令人意想不到，回馬槍邀來首日的江蕙；當晚台下星光熠熠堪比三金，張清芳、許光漢、Ella、陳冠希都來朝聖。

前副總統蕭萬長和夫人也是座上賓，兩人除了是周董的歌迷，也很愛江蕙，周杰倫惋惜表示江蕙是第一天的嘉賓，他們錯過了，蕭夫人說沒看到江蕙有「小小的遺憾」，還用激將法：「你請不到吧！你們不是姐弟嗎？」

周杰倫急忙解釋：「沒有什麼事是周杰倫做不到的！」隨後派人到後台尋找江蕙。大約20分鐘後，江蕙一身黑色休閒服上台，一副被臨時cue上台的模樣，有些緊張說：「我真的不知道發生什麼事，本來在跟小朋友玩，突然有人說趕快化妝。」周杰倫直呼：「我的演唱會不能有遺憾！」隨後和江蕙合唱「菊花台」和「煙花易冷」。

周董(左)、陳冠希19年前合作電影「頭文字D」，這次陳冠希帶老婆來聽老友的演唱會...
周董(左)、陳冠希19年前合作電影「頭文字D」，這次陳冠希帶老婆來聽老友的演唱會。（取材自Instagram）

周杰倫唱到電影「頭文字D」插曲「一路向北」時，鏡頭掃到VIP席的陳冠希，當年周董、陳冠希和余文樂合作該片，余文樂第一天就搶頭香帶兒子現身，第三天換陳冠希帶老婆到場，他對著鏡頭比出開方向盤的手勢，再順勢比個「C」，掀起觀眾回憶殺。

在組曲橋段，周杰倫突然加碼唱起「熱帶雨林」，這是他當年為S.H.E寫的歌，Ella立刻雙手比臉頰愛心，眼眶泛淚。周杰倫讚她「都沒有變老」，Ella笑說：「對啊，但是你變老囉！」表示非常開心地球上有周杰倫，希望他可以身體健康、平平安安。

許光漢小時候拍過周杰倫「三年二班」MV，正在服役的他低調現身，周董笑說兩人自拍完MV後沒再碰面。另外小鐘和劉畊宏也重現「咻比嘟嘩」的「世界末日」，小鐘還變魔術暖身，但是爛到連周杰倫都說：「如果你不想來，可以跟別人交換。」綜藝感十足。

周杰倫 許光漢

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