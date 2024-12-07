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當年想轉型… 馬景濤哽咽憶瓊瑤 慧眼成就「咆哮帝」

記者趙大智／綜合報導
陳德容(左)22年前和馬景濤主演瓊瑤的「梅花烙」，紅極一時。（本報資料照片）
陳德容(左)22年前和馬景濤主演瓊瑤的「梅花烙」，紅極一時。（本報資料照片）

62歲馬景濤是瓊瑤劇男主角經典代表，得知瓊瑤死訊極度震驚，時隔2天，他依舊難以接受，接受本報系聯合報專訪時數度哽咽說不出話，透露這幾天半夢半醒都是瓊瑤身影。聊起當年陷在「轉型」迷思，曾婉拒瓊瑤3次才接演「雪珂」，也親解「咆哮帝」心路歷程。

馬景濤從1990年開始，一路拍了瓊瑤的「六個夢－雪珂」、「青青河邊草」、「梅花烙」和「水雲間」。就這麼巧，日前他正在杭州重現「水雲間」，還原「梅若鴻」一角，已拍了1天，「我當時還很愉悅，緊接著要去知名餐館『樓外樓』，那是瓊瑤姐和平伯伯來探班，第一次帶我去吃飯的地方」。

拍著拍著，助理拿了手機新聞給他，寫了瓊瑤輕生離世消息，馬景濤當場傻了，轉頭便取消所有拍攝工作，宣布前面拍的全都不用了。瓊瑤的離開，馬景濤覺得心疼，其實之前看到她錄「當雪花飄落」影片，就很想衝過去擁抱她，然後告訴她：「我愛妳、我愛妳、我愛妳！」

馬景濤並非瓊瑤劇起家，他先演了製作人楊佩佩的「春去春又回」，瓊瑤正是看了他演的渣男「長貴」，想邀他在「雪珂」演劉雪華不愛的反派羅志剛。當時瓊瑤獨子陳中維約了在華視附近的茶藝館碰面，給了一半的劇本，馬景濤即便從初中就迷瓊瑤，憧憬能成為秦漢、林青霞那樣的主角，但他太想轉型，咬牙謝絕了。

瓊瑤和平鑫濤堅持非馬景濤不用，陳中維再努力2次，馬景濤私下把劇本一頁頁傳真給一位金馬獎最佳藝術指導好友看，結果被罵：「你這笨蛋！這麼棒的劇本竟然不接！」馬景濤形容自己就像被淋了一頭冰水，靜下心重讀劇本，告訴陳中維：「我確定要演了。」果然瓊瑤慧眼讓他2度入圍金鐘獎。

「雪珂」裡，馬景濤在洞房花燭夜，被新娘劉雪華淚眼汪汪告知身心靈都屬於另個男人張佩華，他怒髮衝冠大暴走，不停的激烈換氣，後來還把劉雪華摔到牆上，見她昏倒再憐愛欲吻，已有咆哮帝雛形。

馬景濤並不反感被喊「咆哮帝」，早年採單機拍攝，一種情緒要各角度拍，他全情投入，收工後回到下榻酒店，「人空空的，就坐在房間，啥也不想，只聽得到心跳聲，很久很久才能緩過來，又要面對第2天無法預知的表演」。

很多人看瓊瑤劇會問：「世上真有這種愛情？」馬景濤覺得：「我們都是凡人，不可能有那麼多轟轟烈烈，也會有懷疑，但演這麼多她筆下的角色，那麼多的問號堆積起來，因而理解了原本不理解的人生。」若問瓊瑤對他最大影響？小馬毫不遲疑回：「堅信愛情。」

馬景濤最想對瓊瑤說「我愛妳」。（取材自微博）
馬景濤最想對瓊瑤說「我愛妳」。（取材自微博）

瓊瑤 入圍

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