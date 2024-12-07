胡瓜跨年領軍 自曝我沒擠走徐乃麟、曾國城

胡瓜有信心率領華視跨年節目再創佳績。（記者吳致碩／攝影）

胡瓜出席華視2025年展望發布會，宣布今年跨年節目由他接手，開心回到闊別30多年的娘家。胡瓜強調現在跟民視關係「還是非常好」，但華視「開出了不可拒絕的條件」，因此他接下重任，打趣：「絕對不是因為錢，但沒錢也萬萬不能。」

胡瓜為民視服務多年，今年因為節目洗牌，跨年主持陣容也大風吹。胡瓜表示，華視今年砸重金要做好跨年節目，從規模到時間長度，各方面都符合他的期待。記者會上他也和華視總經理相談甚歡，預告後續搭檔和表演陣容絕對都是一時之選。

說起和華視的緣分，胡瓜提到最後就是「百戰百勝」、「鑽石舞台」，後來去中視，陸續開了7個節目。現在重回老東家，胡瓜強調自己不是擠走徐乃麟、曾國城，大家關係一直都很好，是徐乃麟負責華視的初一特別節目，而曾國城「轉台」到民視接手初一外景。

華視過去除夕曾派「電視台一哥」哆啦A夢上陣，胡瓜是否有信心改寫收視數字？胡瓜認為大家一定會關注收視率，但能否超越哆啦A夢，他笑著揪張文綺等藝人來扮「真人版」小叮噹，說不定會有意想不到的效果。至於之後會不會留在華視開新節目？胡瓜說目前還沒有。

這幾天劉家昌 、瓊瑤 、中山美穗 接連發生憾事，胡瓜內心充滿感慨。他難忘劉家昌早在秀場時期就注意到他，牽線安排他去美國主持高凌風演唱會。「那是我第一次到美國，坐經濟艙，緊張到拉肚子」。

沒想到胡瓜一下飛機就被帶到小房間盤問，語言不通的他靠著華航空服員協助，經過30分鐘才被放行。結果來接機的高凌風姊姊已經離開，胡瓜在機場手足無措，好險遇到華僑幫忙聯絡，這才順利請高凌風姊姊調頭來接。