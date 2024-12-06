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贏泰勒絲 周杰倫Spotify三冠王

記者林士傑／綜合報導
周杰倫榮登Spotify全球最多串流收聽次數華語歌手。（圖／杰威爾音樂提供）
周杰倫榮登Spotify全球最多串流收聽次數華語歌手。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫（周董）甫成為大巨蛋個唱第一人，並在數位串流平台Spotify成為三冠王，榮登全球最多串流收聽次數華語流行歌手、台灣最多串流收聽次數歌手以及在地歌手排行冠軍，果真是「地表最強」代表。

周董特有風格不僅收服全台樂迷，也在全球颳起華語旋風，今年贏過亞軍泰勒絲（Taylor Swift）、季軍SEVENTEEN，連續第六年蟬聯台灣最多串流收聽次數歌手，成績斐然。而他雖未拿下全球最多串流收聽次數華語流行歌曲冠軍，但在前10名占有3席，「擱淺」、「晴天」跟五月天阿信合作的「說好不哭」3首歌名列第5、7跟第10名，「擱淺」同時在台灣最多串流收聽次數在地歌手歌曲排名第5。

他在台灣最多串流收聽次數在地歌手排名稱王，榜單除了五月天、蔡依林、張惠妹等天字級藝人，也有理想混蛋、周興哲、告五人、高爾宣、派偉俊等新生代後輩，其中周興哲、五月天和告五人闖進全球最多串流收聽次數華語流行歌手前10名。

Spotify亞洲區音樂總監Kossy Ng表示：「台灣市場的熱情相當令人驚豔。無論是新生代的歌聲，或是為許多人帶來生活配樂、持續受到粉絲愛戴的歌手，音樂人總是尋找著與歌迷更深入連結的方式。」

五月天 Spotify 泰勒絲

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