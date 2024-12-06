周董大巨蛋開唱 費玉清送大巨蛋模型應援

費玉清送上3D列印的大巨蛋模型。（記者梅衍儂／攝影）

天王周杰倫 人緣絕佳，大巨蛋首場「嘉年華」世界巡演台下星光熠熠，作為「大巨蛋前輩」的球員張奕、陳冠偉、林安可、林家正到場支持，費玉清斥資送上700：1打造的大巨蛋模型，象徵周杰倫「開麥大巨蛋成功」。

費玉清和周杰倫合唱的「千里之外」蔚成經典，如今封麥退隱，不忘在周杰倫大巨蛋處男秀獻上祝福，以3D列印 大型裝置藝術，材質為玻璃纖維、上頭有周杰倫專屬的麥克風，放在進場路線中央成為焦點，據悉造價不斐，費玉清經紀人不透露，僅說：「兩人的交情不是用金錢衡量，小哥衷心為杰倫喝采！」

球員張奕、陳冠偉、林安可、林家正現身引發轟動，成為另類追星大會，林宥嘉跟丁文琪、阿緯與錢文儀、高爾宣和芮德等夫婦甜蜜依偎現身，林宥嘉直讚大巨蛋場地很棒，要不要挑戰一下？他笑說有機會好啊；阿緯想聽周杰倫寫給女兒的「前世情人」，同為爸爸很有感觸。

由於周杰倫安排了點歌橋段，高爾宣想跟周杰倫對唱「飄移」，婁峻碩和焦凡凡想把點歌機會讓給觀眾，希望聽到「以父之名」；A-Lin跟戴愛玲最想要聽的歌曲是「雙截棍」、「黑色幽默」，台下還有告五人、余文樂、林志穎 、陳建州、唐從聖跟麋先生等等，足見周董魅力之大。