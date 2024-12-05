不知劉家昌病逝 兒子章立衡「沒第一手消息」網求真相
劉家昌晚年與甄珍爭產撕破臉，兒子章立衡（原名劉子千）也捲入紛爭，雙方關係破裂到兒子竟不知父親死訊真假，令人不勝唏噓。
劉家昌3日傳出病逝，助理當晚發出家屬聲明證實他2日離開人世，不過章立衡對此有疑，在臉書發文求外界告知具體情況，稱「震驚也很疑惑」，他透過媒體報導得知父親去世，但自己沒有第一手消息，「所有報導裡有關人士，不是所謂的『朋友』就是所謂的『家屬』，沒有一位是有名有姓的人，是真是假令我有很多問號」。
他請求外界幫忙查真相，「朋友、媒體、及知情的人，告訴大家真實具體的情況，讓我們能盡快知道實情」，而甄珍自3日當天到截稿前始終未有回應。
此外，許效舜昨出席公視台語台「Talk Talk 秀台語」第二季慶功記者會，透露去年還有在高鐵上巧遇劉家昌，當時劉家昌氣色看起來還不錯，但他注意到劉家昌脖子後面長出紅癬，推測應該是皮膚有狀況，還提醒對方記得抹藥，沒想到前晚就看到劉家昌病逝的新聞，讓他相當意外。
許效舜多年前拍過劉家昌執導的電影「梅珍」，當時有一場床戲，他被要求光屁股上陣，遭劉家昌虧「連屁股都是方的」，和他演對手戲的高金素梅則笑到不行，讓他至今仍印象深刻。
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