86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐一件事

瓊瑤（左）拿著當時新作「「雪花飄落之前」在平鑫濤病榻前傾訴心聲。（取材自臉書）

國家知名作家瓊瑤 （本名陳喆，27年次）離世，大家都震驚不已。她在離世前，於臉書 寫下對亡夫、皇冠文化集團創辦人平鑫濤的回憶，寫下寄語天下的痴兒女，生命的最後一里路，不應該「無助、悽慘」，這是愛的凌遲。其實，瓊瑤過去曾發表「拔管、插管間，千萬難」，表示絕不要成為依賴維生系統的「臥床老人」。

瓊瑤於臉書回憶，平鑫濤因失智住院一年多，當時，主治醫師告訴她，從此，先生能握手比不能握手好，能發出聲音比不能發出聲音好，而它自己加了一句，能夠睜開眼睛比不能睜開好，她心裡深深明白，這就是先生剩下的生命徵象，直到呼吸停止。

瓊瑤寫下，寄語天下的痴兒女，千萬不要讓你們的父母，變成這樣走向死亡。這是「殘忍」的！生命的最後一里路，不應該是這樣「無助、悽慘」的，這是愛的凌遲呀。

瓊瑤於2017年曾經登上，安寧照護基金會的封面故事，主題就是「拔管、插管間 千萬難」，當時瓊瑤先生平鑫濤因失智住院，她為了照顧出入醫院、安養中心，目睹老人臥床、失智、身不自主，她提出五大叮嚀，明白交代一旦身罹重病，務必遵照她的願望，放棄急救、不插管、要死得快，絕不成為依賴維生系統的「臥床老人」。

原因是在瓊瑤先生平鑫濤失智和重度中風 後，是否已達他原交代不插管的病危程度？他應否接受鼻胃管插管？插了以後是否有機會拔管？由於瓊瑤和繼子女看法各執一端，在爭執中揭開50年來的愛恨情仇，終演成公開決裂，直到後續瓊瑤宣布將永久性關閉臉書，紛爭才暫時解決。

就在關於拔管、插管文章前，瓊瑤第一次在臉書上寫下她的心聲，向兒子、兒媳，訴說自己的想法，也是她人生中最重要的一封信，當時她對於自己生命結束的方式，有著自己的想法。

當時，瓊瑤說，她知道「病人自主權利法」立法通過，並在2019年1月6日實施，換言之，以後病人可以自己決定如何死亡，不用再讓醫生和家屬來決定了。對她來說，這真是一件太好的喜訊。雖然她更希望可以立法「安樂死」，但「尊嚴死」聊勝於無，對於沒有希望的病患，總是邁出了一大步。

瓊瑤當時79歲，並說到明年80歲了，這漫長的人生，她沒有因為戰亂、貧窮、意外、天災人禍、病痛種種原因而先走一步。活到這個年紀，已經是上蒼給她的恩寵。從此以後，她會笑看死亡。

當時她的叮囑如下： 一、不論我生了什麼重病，不動大手術，讓我死得快最重要！在我能作主時讓我作主，萬一我不能作主時，照我的叮囑去做！ 二、不把我送進「加護病房」。 三、不論什麼情況下，絕對不能插「鼻胃管」！因為如果我失去吞嚥的能力，等於也失去吃的快樂，我不要那樣活著！ 四、同上一條，不論什麼情況，不能在我身上插入各種維生的管子。尿管、呼吸管、各種我不知道名字的管子都不行！ 五、我已經註記過，最後的「急救措施」，氣切、電擊、葉克膜……這些，全部不要！幫助我沒有痛苦的死去，比千方百計讓我痛苦的活著，意義重大！千萬不要被「生死」的迷思給困惑住！ 當時瓊瑤也叮嚀了，她的「身後事」 一、不要用任何宗教的方式來悼念我。 二、將我儘速火化成灰，採取花葬的方式，讓我歸於塵土。 三、不發訃文、不公祭、不開追悼會。私下家祭即可。死亡是私事，不要麻煩別人，更不可麻煩愛我的人——如果他們真心愛我，都會瞭解我的決定。 四、不做七，不燒紙，不設靈堂，不要出殯。我來時一無所有，去時但求乾淨俐落！以後清明也不必祭拜我，因為我早已不存在。何況地球在暖化，燒紙燒香都在破壞地球，我們有義務要為代代相傳的新生命，維持一個沒有污染的生存環境。 五、不要在乎外界對你們的評論，我從不迷信，所有迷信的事都不要做！「死後哀榮」是生者的虛榮，對於死後的我，一點意義也沒有，我不要「死後哀榮」！後事越快結束越好，不要超過一星期。等到後事辦完，再告訴親友我的死訊，免得他們各有意見，造成你們的困擾！

瓊瑤寫完這封信後，她說，她可以安心的去計畫下一部小說，或是下一部劇本，可以安心的去繼續「燃燒」了。並向兒子、兒媳說，我們一起「珍惜生命，尊重死亡」，切記她的叮嚀，執行她的權利，重要重要。