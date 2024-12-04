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瓊瑤留下最後作品《當雪花飄落》 遺書：年輕的你們不要輕易放棄生命

「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

瓊瑤最後一次公開露面 慶祝第1本長篇小說《窗外》出版60周年

記者林宸誼／即時報導
圖為瓊瑤2022年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。(本報資料照片)
圖為瓊瑤2022年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。(本報資料照片)

知名作家瓊瑤今天在淡水區住家輕生死亡，經救護人員發現已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫。瓊瑤上一次公開露面是去年，正值第一本長篇小說《窗外》出版60周年，85歲的她攜眾多歌手一起出席「當那一首歌響起：瓊瑤創作60周年演唱會」。

當時久未露面的瓊瑤身穿一件紅黑絲綢外套，顯得儀態大方雍容華貴。網友紛紛評論「一看就內心平和生活幸福」「看起來好年輕，溫柔又貴氣」。

享譽華語文壇的作家瓊瑤，去年在創作首篇長篇小說「窗外」出版60周年之際，舉辦「2023當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」，古巨基、李翊君、高勝美、殷正洋、動力火車、潘越雲6組歌手齊聚小巨蛋獻唱，開場前高齡85歲的瓊瑤現身，面色紅潤的她看起來精神相當好，在古巨基的攙扶下入座，並微笑和媒體打招呼。

瓊瑤今年初曾在社交媒體上發文賀歲：「聽說今晚到處有煙火……祝大家有個快樂的新年！」很快就有網友在下方留言，希望她重出江湖拍電視劇，瓊瑤則在評論下方打趣回復說：「你沒有戲劇可看啊？」她表示，拍戲工程太大，自己已經沒那個力氣，這項工作就讓給對此有興趣的下一代人去做。

上觀新聞報導，瓊瑤曾於2023年11月，透露自己突然閃到腰，疼痛使她坐立難安。抱病期間，瓊瑤寫下了《我有一片天》《雙映樓》《瓊章瑤句》等記錄生活和心情的小詩來轉移注意力。

其中，《瓊章瑤句》主要是紀念自己文壇出道60周年，詩中寫到「文字文字，如花如蝶如蜜」「金句金句，為我留住休去」，寄託了作家對文學的情意繾綣。

《窗外》是瓊瑤創作的首部長篇小說，首次出版於1963年。隨後她又寫出了《煙雨濛濛》《一簾幽夢》《還珠格格》等眾多膾炙人口的小說，其中多部作品被改編為電影、電視劇。

2019年3月，瓊瑤出版散文、小說集《握三下，我愛你》，同年10月，宣布完成長篇小說《梅花英雄夢》，這也是截至目前最近一部作品。

瓊瑤（左起）、古巨基去年一起出席她的「當那首歌響起」創作60周年演唱會。(本報資...
瓊瑤（左起）、古巨基去年一起出席她的「當那首歌響起」創作60周年演唱會。(本報資料照片)

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