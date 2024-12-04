瓊瑤逝世 御用女歌手李翊君痛哭悼：是所有人的遺憾

李翊君(右)很感謝瓊瑤阿姨。（本報資料照片）

作家瓊瑤 驚傳4日在淡水住家輕生，享壽86歲，生前不只捧紅多位演員，許多演唱其著作主題曲的歌手也一舉打開知名度，李翊君是瓊瑤御用女歌手，獲知噩耗難以置信，甚至頻頻追問同仁消息正確與否，過了好一會兒才緩過神，她哽咽表示：「太遺憾了！太難過、太難過了！」

她提到瓊瑤阿姨前幾天在臉書 發文，自己還留言希望阿姨好好保重身體，怎麼才過幾天就傳出噩耗，連連驚呼：「什麼！怎麼會這樣？不應該是這樣！」

李翊君提及自己許多膾炙人口的歌曲，都出自於瓊瑤，「瓊瑤阿姨是我的貴人、是我的恩人」，2人去年還在「瓊瑤創作60周年演唱會」同台，無奈現在卻天人永隔，李翊君表示，瓊瑤對整個華人 世界的影視、文壇的貢獻十分了不起，影響許多世代無數人的愛情觀，失去她是所有人的遺憾。

先前李翊君在「瓊瑤創作60周年演唱會」時，提到學生時期外表不出色，卻被選中演唱「婉君」，哽咽表示：「在我成長過程中，我有一半的零用錢，都拿去租小說了，我對阿姨的小說如數家珍，沒想過人生有機會，可以唱過阿姨的連續劇主題曲，對我來講好像做夢一樣，當年對我來講，就好像在做夢一樣，人生當中有非常多的貴人。」