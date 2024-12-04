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作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

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「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

記者王長鼎／即時報導
瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）
瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

知名作家瓊瑤（本名陳喆）今天下午1時22分傳出在新北市淡水區住家輕生，消防救護人員獲報到場，發現她已明顯死亡在住家房間內輕生，經救護人員發現已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫，享壽86歲。

據瓊瑤已63歲兒子表示，媽媽留有遺書，交代秘書今天中午回家看看，入屋後才發現，立即通知119，但救護人員抵達時，發現瓊瑤已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫。

陳喆，筆名瓊瑤，籍貫湖南衡陽，生於四川成都，台灣言情小說作家、編劇、影視製作人、華語歌曲作詞人。瓊瑤的小說作品，大多已被改編成電影或電視劇；其中較為聞名的包括《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》、《海鷗飛處》、《心有千千結》、《一簾幽夢》、《在水一方》、《我是一片雲》、《窗外》，《六個夢》系列（婉君、啞妻、三朵花）、《望夫崖、雪珂、青青河邊草》、《梅花三弄》系列《梅花烙、鬼丈夫、水雲間》、《還珠格格》三部曲。

瓊瑤遺書全文

各位親愛的朋友知音們：

不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！

「翩然」是我最喜歡的兩個字，代表的是「自主、自在、自由」的「飛翔」，優美而「輕盈」，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，「翩然」的化為雪花飛去了！

這是我的願望，「死亡」是每個人必經之路，也是最後一件「大事」。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事「作主」。

上蒼對於生命的過程，設計得不是很好。當人老了，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間，這段時間，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨！萬一不幸，還可能成為依賴「插管維生」的「臥床老人」！我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的「死亡」。

我是「火花」，我己盡力燃燒過。如今，當火焰將熄之前，我選擇這種方式，翩然歸去。我要說的話，都錄在我《當雪花飄落》的視頻裡了。希望我的朋友們，多看幾次視頻，瞭解我想表達的一切。

朋友們，不要為我的「死亡」悲哀，為我笑吧！生命的美好，就在於「能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……」這些，我都在有生之年，擁有過了！我「活過」了，不曾辜負此生！

我最放不下的，就是家人和你們。「愛」緊緊的繫著我心，你們都是我最最不捨的。為了讓我的靈魂（不知道人類有沒有靈魂），也能「翩然」，大家為我笑、為我高歌、為我飛舞吧！我在天之靈，會與你們「共舞」的！

別了！我至愛的你們！慶幸此生，曾經和你們相遇相知。

注意，我「死亡」的方式，是在我生命的終站實行的！年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助「老人」們，快樂的「歸去」！

親愛的你們，要勇敢，要活出強大的「自我」，不要辜負來世間一趟！這世間，雖然不是十全十美，也有各種意外的喜怒哀樂！別錯過那些屬於你的精彩！

千言萬語說不盡，最後，祝福大家健康快樂，活得瀟瀟灑灑！

瓊瑤 寫於淡水雙映樓

2024、12、3

淑玲代發2024.12.04

瓊瑤遺書。(取材自微薄)
瓊瑤遺書。(取材自微薄)

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