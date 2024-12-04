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「美到骨子裡」56歲蕭薔驚吐骨齡僅28歲 親吐祕訣

記者陳慧貞／綜合報導
蕭薔在古意盎然的環境裡展現瑜珈單腳扭轉船式。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔在古意盎然的環境裡展現瑜珈單腳扭轉船式。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

有「台灣第一美女」封號的蕭薔，年年推出新年曆，一年比一年美出新高度，邁入第29年，她推出「2025珍世麗寶」，最吸引眼球且讓人津津樂道的莫過於她軟若無骨的瑜伽，粉絲常問，蕭美人是天生骨質柔軟？抑或練瑜伽造就？她解密道：「心柔軟了，身體也會跟著柔軟，多些閱讀，循序漸進，傾聽自己身體的聲音，每個人都可以感受到身心的平和。」

蕭薔坦言，「凡事有一體兩面，有時在練習較高難度瑜伽時，因為可以一再碰觸伸展的底線，以致對痛感的感知反而不敏銳，加上長時間寫字，等到發現手臂疼痛時，已經需要就醫了」。

去年右肩疼痛影響日常作息，蕭薔先是到復健診所就醫，再到新光醫院看骨科，做了各種檢測之後，侯院長告訴她：「一點都不用擔心，骨密、骨質都非常的正常，骨相也很漂亮，名符其實美到骨子裡」。 據悉蕭美人檢測出來的骨齡只有28歲。

蕭美人同時做了全身健檢，各項指數都安全過關，內臟脂肪甚至只有1，朋友稱她是「無脂人」，她笑說：「身上脂肪剛剛好就好，反而是心無罣礙更好，日日鈔寫心經，時時都有好心情！」。這些年蕭薔專注公益活動，和以往一天只睡一小時的她截然不同，美人深切體悟是：「心裡沒鉤，就不會掛住千斤重擔，而生活就像一杯茶，多些少些又如何？」

蕭美人連續29年用慈善、關懷的心，和製作團隊聯手做出絕美年曆，她的新年新希望是：「願見者能起歡喜心，人心向善，自然安穩踏實。 美麗、健康、快樂其實並不難，珍惜世上所有的人，事，物，珍惜當下，就是『珍世麗寶』最想訴說的」。

蕭薔舉手投足盡是神秘美人風。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔舉手投足盡是神秘美人風。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

檢測 骨科

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