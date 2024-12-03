劉家昌驚傳病逝「有腫瘤未積極治療」 經紀人暫未接電話

劉家昌。（取材自微博）

劉家昌 今（3）日驚傳病逝，享壽83歲，台灣經紀人暫時未接電話，有媒體指出他香港 友人證實他昨病逝，透露劉家昌腦跟肺部有腫瘤 ，但不願積極治療。

劉家昌晚年與前妻甄珍（章家珍）口水戰不停，為了鉅額財產雙方你來我往，她將他告上法庭，他則瘋狂爆她和兒子章立衡（原名劉子千）的料。劉家昌曾說「為了是非善惡，堅決打到最後一口氣」。

其實2018年劉家昌和甄珍還上演大和解，並和章立衡合開記者會，一度放下恩怨。去年突然又和甄珍鬧翻，劉家昌放話「把屬於我的拿回來」，並曾表示：「從30多年前離婚至2013年，為了孩子，我在外工作，她照顧兒子。所有收入都進她的戶頭，房產在她名下，因為兩人都是為了兒子努力。這從兩人三十多年來都是以夫妻身份共同在美國報稅可以看出。」

甄珍則說雙方在兒子1歲時就離婚，痛揭劉家昌爛賭、威脅斷掉兒子音樂路，「不要顛倒黑白是非，你有證據就去告我，不然就是誣陷。 你的所做所為遲早有一天會大白於天下，法律的制裁不會缺席」。

雙方的爭產風波鬧了許久，劉家昌更氣憤表示將用僅剩的幾年，「剷除這對沒有廉恥、目無法紀的母子在社會橫行，希望老天有眼，在我死前還我個公道吧。」當時他的助理就曾透露劉家昌在南部養病，沒想到今突傳病逝消息，爭產也未有結果。