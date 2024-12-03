我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南北韓應該統一？智庫民調：全球50%認為「必須實現」

舊金山灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

名符其實「美到骨子裡」56歲蕭薔骨齡僅28歲

記者陳慧貞／即時報導
蕭薔一身大紅迎青蛇年，身上配飾出於「宏願大千」釋本藏師父的珍藏。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔一身大紅迎青蛇年，身上配飾出於「宏願大千」釋本藏師父的珍藏。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

有「台灣第一美女」封號的蕭薔，年年推出新年曆，一年比一年美出新高度，邁入第29年，她推出「2025珍世麗寶」，最吸引眼球且讓人津津樂道的莫過於她軟若無骨的瑜伽，粉絲常問，蕭美人是天生骨質柔軟？抑或練瑜珈造就？她解密道：「心柔軟了，身體也會跟著柔軟，多些閱讀，循序漸進，傾聽自己身體的聲音，每個人都可以感受到身心的平和。」

蕭薔坦言，「凡事有一體兩面，有時在練習較高難度瑜珈時，因為可以一再碰觸伸展的底線，以致對痛感的感知反而不敏銳，加上長時間寫字，等到發現手臂疼痛時，已經需要就醫了」。

去年右肩疼痛影響日常作息，蕭薔先是到復健診所就醫，再到新光醫院看骨科，做了各種檢測之後，侯院長告訴她：「一點都不用擔心，骨密、骨質都非常的正常，骨相也很漂亮，名符其實美到骨子裡」。 據悉蕭美人檢測出來的骨齡只有28歲。

蕭美人同時做了全身健檢，各項指數都安全過關，內臟脂肪甚至只有1，朋友稱她是「無脂人」，她笑說：「身上脂肪剛剛好就好，反而是心無罣礙更好，日日鈔寫心經，時時都有好心情！」。這些年蕭薔專注公益活動，和以往一天只睡一小時的她截然不同，美人深切體悟是：「心裡沒鉤，就不會掛住千斤重擔，而生活就像一杯茶，多些少些又如何？」

蕭美人連續29年用慈善、關懷的心，和製作團隊聯手做出絕美年曆，她的新年新希望是：「願見者能起歡喜心，人心向善，自然安穩踏實。 美麗、健康、快樂其實並不難，珍惜世上所有的人，事，物，珍惜當下，就是『珍世麗寶』最想訴說的」。

蕭薔凌波微步的仙氣演出，為「珍世麗寶」親筆題字。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔凌波微步的仙氣演出，為「珍世麗寶」親筆題字。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔舉手投足盡是神秘美人風。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔舉手投足盡是神秘美人風。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔臨摹米芾張季明帖，以龍式進階式展現身體與心靈的平衡之美。（圖／珍世美學慈善基...
蕭薔臨摹米芾張季明帖，以龍式進階式展現身體與心靈的平衡之美。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔在古意盎然的環境裡展現瑜珈單腳扭轉船式。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔在古意盎然的環境裡展現瑜珈單腳扭轉船式。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

檢測 骨科

上一則

才爆出罹癌沒多久 前好萊塢製片哈維溫斯坦住院

延伸閱讀

溪畔有佳人（六）

溪畔有佳人（六）
溪畔有佳人（四）

溪畔有佳人（四）
溪畔有佳人（三）

溪畔有佳人（三）
年曆連拍29年 蕭薔維持逆天22吋水蛇腰：魅惑自帶正氣

年曆連拍29年 蕭薔維持逆天22吋水蛇腰：魅惑自帶正氣

熱門新聞

黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業