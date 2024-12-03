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立威廉5年沒拍戲 靠當年投資房產變包租公

記者陳慧貞／綜合報導
立威廉因經常出國，家裡不敢養寵物，但私下很受貓咪喜歡。（記者沈昱嘉／攝影）
立威廉因經常出國，家裡不敢養寵物，但私下很受貓咪喜歡。（記者沈昱嘉／攝影）

曾以偶像劇「天國的嫁衣」一炮而紅的男星立威廉，2020年全球疫情大爆發，他在前一年回新加坡陪妻女，時間一晃，他竟有五年沒拍戲，因仍有廣告收入，加上房產租金，光是今年，他平均每個月都會帶妻女出國遊山玩水，衣食無虞、快樂豐足，全靠當年投資生財有道。

立威廉近期因女兒在新加坡學校放暑假一個月，他帶妻女回娘家、見老朋友，還被拍到零變裝的他，就像一般的路人，但他靠當年投資房產，如今可是擁有三棟房產破億萬（台幣，下同）身價的包租公。日前立威廉受訪吐露近況，表示去年和蔡淑臻合作一部電影「我們一起發」將在新加坡上映，為此他只能縮短在台北行程，先帶妻女到北海道玩，再回新加坡宣傳新片，笑說：「五年來唯一的一部電影，很期待。」他說片中所有人都是騙子，自己也不例外，從未騙人、被騙的他，說來是項演技大挑戰。

從模特兒到當演員，立威廉行事謹慎小心，投資也不例外，「媽媽也會拿手機問我，說收到看不懂的簡訊該怎麼辦？其實沒有怎麼辦，就不要點開，刪除、封鎖就好，因為99.99%都是詐騙。」他從不參與創業，原因是「不懂」，所以十多年前就採保守方式投資房地產，且他眼光獨到，很多人問他為何不在台北置產，他認為：「因為台北房價高、租金便宜，新加坡正好相反，房價便宜、租金高，所以我有錢就開始買房。」

14年前，立威廉花2000萬擁有一間兩房的海景房，再以3000萬買下40坪中古屋，加上自住的100坪別墅，搭上近年新加坡房價飆漲順風車，他坦言名下房子都比當年買的房價翻漲數倍，如今他早已是坐擁三間豪宅、身價億萬的包租公。

趁著拜訪老朋友，立威廉日前也造訪劉爾金開的貓咖啡店，他說，家裡曾養過兩年的寵物鼠，後來這隻名為「維尼」的倉鼠去世，女兒悲痛萬分，拉著夫妻倆為維尼舉辦告別式，還安葬在公園裡，有此失去「家人」的心痛，立威廉勸慰女兒暫時不要養，加上經常出國，避免再承受痛苦，他認為家人照顧好自己、平安健康長大最重要。

新加坡 投資 房價

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