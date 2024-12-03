鍾欣凌在日體驗高空溜索竟重摔 直播現身報平安

鍾欣凌（右起）重摔後，與嚴藝文、楊貴媚繼續錄影。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

台灣藝人楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文在「老少女奇遇記2」中遠征日本 ，她們在高知體驗高空溜索，鍾欣凌當場重摔落地無法起身，畫面播出後嚇壞觀眾。鍾欣凌親自留言安撫粉絲，最後乾脆在直播中現身，保證「真的很安全」。

「老少女2」第二集播出後，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文和導演許志成一起開直播，與觀眾分享拍攝心情。大家紛紛留言關心鍾欣凌有沒有摔傷，鍾欣凌親自認證：「其實那個真的很安全，是難在要跨出那一步，落地的地方其實很安全很舒服的，就像躺在軟木塞墊上。」

她當時如黑鮪魚般彈跳著陸，一旁的嚴藝文捧腹大笑，鍾欣凌第一時間沒有站起來，表情痛苦又委屈。鍾欣凌沒想到這個畫面從預告到正式播出會引發這麼大的話題，哭笑不得地解釋：「我真的已經沒有力氣了，可以讓我睡一下嗎？我所有的精力都在跨出那一剎那用完了。」

鍾欣凌暖心地呼籲觀眾們不用擔心，她後續錄影也無大礙，挑戰四國遍路朝聖參拜，依舊是一尾活龍。

負責擔任鮮肉來賓的張軒睿，則是謹慎伺候三位老少女。他們一起到居酒屋打工，張軒睿竟獲得日本女客青睞，當場請他喝五杯生啤酒。鍾欣凌見狀有些吃醋，故意大聲說：「當我們塑膠喔！」