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與王柏傑3年情斷？謝欣穎：我心情平靜

記者陳慧貞／綜合報導
謝欣穎（圖）傳與王柏傑情變。（本報資料照片）
謝欣穎（圖）傳與王柏傑情變。（本報資料照片）

台灣藝人謝欣穎、王柏傑因合作影集「華燈初上」擦出愛火，兩人交往三年多，感情向來穩定，今年6月間，王柏傑爆出酒駕事件，謝欣穎也為男友對外致歉，表示會配合相關罰則，為酒駕事件畫下句點，兩人更頻被外界催婚，喜事進度備受關注，未料，近日小兩口爆出分手一事，對此，謝欣穎在爆出情變後透過經紀人回應了。

今年5月，謝欣穎生日時，王柏傑還曬出兩人親吻照，寫下「生日快樂女神，妳辛苦了」。畫面洋溢幸福甜蜜，豈料，就在姐弟戀傳破局後，這篇貼文已被刪除，王柏傑的Instagram追蹤名單，也不見女生名字。王柏傑日前PO出限動時，還曬出兩人飼養的愛犬，並在貼文底下寫上「MISS U」，引發外界揣測。

王柏傑（圖）傳與謝欣穎情變。（圖／台北電影節提供）
王柏傑（圖）傳與謝欣穎情變。（圖／台北電影節提供）

謝欣穎、王柏傑俊男美女都是發電機，過往情史戲劇化，女方曾與交往七年男友步入禮堂，卻在婚禮前發現對方家裡出現女人內衣，憤而退婚，王柏傑則曾為柯佳嬿自殘，兩人自2021年4月認愛後，便不時透過社群放閃，但也屢被傳分手，去年初傳出王柏傑二度求婚失敗，情變一說鬧得沸沸揚揚，但後來兩人又曬同框照放閃，分手傳聞才不攻自破。

這回又爆分手，謝欣穎透過經紀人回應：「我現在很好，心情也很平靜，謝謝大家關心」並未正面回應與王柏傑關係，再追問是否分手？經紀人稱：「不知道。」至於傳出分手消息後，謝欣穎疑似擔心感情事成焦點，原定出席的時尚活動，也確定不出席，經紀人透露「有私人行程無法出席」。

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