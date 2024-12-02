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亞洲電視大獎 藍葦華、小薰奪男女配角獎

記者陳慧貞／綜合報導
藍葦華在「愛的榮耀」蔡龍角色重情重義又愛家。(圖／民視提供)
藍葦華在「愛的榮耀」蔡龍角色重情重義又愛家。(圖／民視提供)

曾八度入圍金鐘、獲迷你劇男配角、男主角獎殊榮，藍葦華近日以台8劇「愛的榮耀」拿下亞洲電視大獎(Asian Television Award)男配角獎，但他因連軋兩檔8點檔「愛的榮耀」、備檔戲「好運來」，無法出席頒獎典禮，在劇中扮演女兒的王瞳因擔任典禮表演嘉賓，意外代父抱回大獎，趕拍戲的藍葦華得知喜訊時，正拍落水戲，大讚果真「遇水則發」。另外，小薰(黃瀞怡)則以大愛電視「打怪任務」獲亞洲電視大獎女配角。

藍葦華在「愛的榮耀」扮演江湖大哥蔡龍，頂著泡麵捲捲頭、腳踩木屐，走路大搖大擺，作風海派，是他的招牌形象。家中有大小老婆，一家人卻能和睦相處，歸功於他的馭妻之術。角色重情重義又愛家，走跳人生有血又有淚。

印尼雅加達日前舉辦第29屆亞洲電視大獎頒獎典禮，藍葦華以「愛的榮耀」拿下男配角獎。得知戲裡的爸爸得獎，王瞳興奮衝上台，高喊：「爸爸得獎了！」同時轉述藍葦華事前準備好的得獎感言說：「很開心評審看到台灣製作8點檔的努力，謝謝戲裡蔡家的每一個人，有你們才有蔡龍，我會保持同樣的熱情和初衷，面對接下來的每一部片，謝謝你們，謝謝亞洲電視大獎，我們來自台灣，謝謝。」

另外，小薰以「打怪任務」獲得2024年亞洲電視大獎最佳女配角獎，她既激動又感動，直呼：「很謝謝亞洲電視大獎的評審看到我的演出，給我這樣的殊榮，在往後演戲的這條路，我會繼續堅持下去，一切榮耀歸給上帝！謝謝大家對我的喜歡。」

「打怪任務」描述台北慈濟醫院在新冠肺炎疫情三級警戒期間，收治全台最多確診患者達900多人的真人真事。小薰在「打怪任務」劇中扮演醫護人員，碰到命懸一線的危急狀況，連腎上腺素都上升時，讓她至今印象深刻。

小薰拿下亞洲電視大獎女配角獎。(圖／大愛電視提供)
小薰拿下亞洲電視大獎女配角獎。(圖／大愛電視提供)

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