王祖賢逛精品店被捕獲 網友「討抱抱成功」惹議

王祖賢息影後定居加拿大長年潛心修佛，不時也會有網友分享巧遇王祖賢的畫面。 (取材自小紅書)

57歲的「亞洲第一美女」王祖賢已淡出演藝圈20年，移居加拿大 溫哥華定居，但逢年過節都會分享近照，不時也會有網友分享巧遇王祖賢的畫面。近來有網友曝光巧遇王祖賢逛精品店，兩人合照後還互相抱抱，此舉意外引發網友熱議。

噓！星聞報導，有網友日前在網上開心分享巧遇王祖賢的畫面，原PO表示自己在溫哥華開設一間精品店，而當天竟在店內看到王祖賢現身；她除了誇讚王祖賢親民外，更透露在王祖賢離開前兩人還互相擁抱，「小賢真的很樸素，洗盡鉛華的感覺。不擦香水、不做美甲。我還問她來著：『你也不做美甲呢。』她搖頭說：『我不喜歡。』」

消息一出，引發網友們熱議，「我再溫哥華遇到過她，除了漂亮還溫柔有禮貌」、「天啊！好羨慕」、「女神髮量還是那麼樂觀」、「女神，我也要抱抱」、「太有愛了」、「我的忌妒溢出屏幕」、「我天！沒什麼變化，我想大約在冬季」。

有網友好奇問原PO是如何說服王祖賢一起擁抱？原PO則回答：「就是直接問可以抱抱嗎？然後她就說好。」不過有網友則擔憂此舉可能會造成王祖賢的困擾，「下次如果不抱其他人，又說她耍大牌、不親民了。」