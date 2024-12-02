賈靜雯海外購物秀護照 店員驚呆…50歲生日許願重拍「飛龍在天」

50歲的賈靜雯仍擁有凍齡美貌。(本報資料照片)

金鐘、金馬影后賈靜雯擁有亮麗外表、精湛演技，50歲依然擁有凍齡美貌。近日她上王偉忠主持的廣播節目「欸。我說到哪裡了？」被誇狀態好。她透露，有次參加米蘭時尚周，在當地買東西，結果結帳人員看到她護照 上的年紀，露出不敢置信的神情，還把同事都叫出來一起看。被誇50歲擁有好體態，她笑：「我還滿驕傲的，女人真的需要被讚美。」

賈靜雯當年以「飛龍在天」走紅，轉往大陸拍戲多年，古裝、時裝都演過，直到和修杰楷結婚生下兩個寶貝女兒咘咘、波妞。復出的第一部戲就是「我們與惡的距離」，她也一舉拿下金鐘視后。回憶這段，賈靜雯因為當了媽，才真正體悟當媽的心情，坦言過去演媽都需靠揣摩，當時演到最後一場戲，她哭到在旁邊一想到就掉眼淚，演完也不敢直接回家。

說起會不會走不出角色？賈靜雯說：「我死命奔跑都要出來，我不可能留在裡面，因為那個太痛苦了。」

自認演戲方面，還要再鬆弛一些，「我已經比以前好了，沒有在乎太多東西，心態上無所謂的時候，很多東西就進來了。」

10月她過50歲生日，說起當時生日願望，她笑說是和周遊談重拍古裝劇「飛龍在天」，「她就說找當紅的阮經天、王淨來演。」