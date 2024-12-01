陳傑憲「冠軍手勢」這尊神明比過 廟方出面解答了

林岱縈朝聖艋舺青山宮與百年神尊超級比一比「冠軍手勢」。（紅心字會提供）

台灣「零死角女神」林岱縈日前到萬華艋舺青山宮當志工發放中華隊奪冠的祭品時，意外發現有一尊神明跟「台灣隊長」陳傑憲 一樣比出「Team Taiwan」的冠軍手勢。廟方為她解答，這尊神像為「增祿司」，在胸前所比的手勢意思是「日月轉乾坤」。

林岱縈透露，一開始完全沒發現，經過廟方人員說明，才發現神明比出「冠軍手勢」，真的是太神奇了。

廟方告訴她，增祿司掌管著陰陽兩界的鬼神事務，以及地府獎賞功德的工作。因為手扶腰帶的位置剛好位於胸前，早在100年前便比出形似框出台灣的手勢。不過並非每一尊增祿司神像動作都相同，歡迎大家來艋舺青山宮朝聖。

參拜過程中，林岱縈也特別向位於神龕下的虎爺祈求自己愛貓「毛球」的健康。她說，結緣虎爺的原因是，是已經過世的愛貓「毛怪」生重病，曾一度病危，聽人家說，虎爺會保佑寵物 ，還可以求財運。尤其青山宮的虎爺很特別，是一家三口，也是少見的「文虎爺」。