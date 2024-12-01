陳傑憲「冠軍手勢」這尊神明比過 廟方出面解答了
台灣「零死角女神」林岱縈日前到萬華艋舺青山宮當志工發放中華隊奪冠的祭品時，意外發現有一尊神明跟「台灣隊長」陳傑憲一樣比出「Team Taiwan」的冠軍手勢。廟方為她解答，這尊神像為「增祿司」，在胸前所比的手勢意思是「日月轉乾坤」。
林岱縈透露，一開始完全沒發現，經過廟方人員說明，才發現神明比出「冠軍手勢」，真的是太神奇了。
廟方告訴她，增祿司掌管著陰陽兩界的鬼神事務，以及地府獎賞功德的工作。因為手扶腰帶的位置剛好位於胸前，早在100年前便比出形似框出台灣的手勢。不過並非每一尊增祿司神像動作都相同，歡迎大家來艋舺青山宮朝聖。
參拜過程中，林岱縈也特別向位於神龕下的虎爺祈求自己愛貓「毛球」的健康。她說，結緣虎爺的原因是，是已經過世的愛貓「毛怪」生重病，曾一度病危，聽人家說，虎爺會保佑寵物，還可以求財運。尤其青山宮的虎爺很特別，是一家三口，也是少見的「文虎爺」。
林岱縈平時就會到廟宇祈福，她曾遇過遭廠商積欠演出費用，後來到廟裡向神明訴說，沒想到隔天廠商就付款了。她上個月剛辦完個人演唱會，近期又開始籌備錄製新歌，月底即將舉行生日見面會的她，特別推薦海外粉絲到青山宮走走，感受台灣神明的福澤。
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