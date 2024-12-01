當「夜市王」美食評審 71歲曾志偉病癒不忌口

曾志偉重拾健康繼續再戰。(記者吳致碩／攝影)

台灣藝人Lulu合體、阿達、美麗本人接下全新節目「夜市王」，邀請曾志偉、韓勾ㄟ金針菇、Alizabeth娘娘擔任評審，要選出全台最好吃的夜市美食。他們日前出席首播記者會，先前屢傳身體亮紅燈的曾志偉經過手術後已經恢復健康，證實自己不忌口，豬腳照吃酒照喝，面對夜市美食來者不拒。

71歲的曾志偉說，他過去從台灣電影發跡，主持風格也是在台灣奠基。「我是從台灣學主持回去的，當時有廖峻、澎澎，還有胡瓜、張小燕所有喜劇演員都是主持人，倒水小弟是澎恰恰，吳宗憲還不曉得在哪裡。」

他難忘台灣早期經典的「連環泡」、「週末派」，直誇王偉忠真的很厲害。這次參與「夜市王」，看到台灣新生代主持人的活力，覺得非常精準又有娛樂性，尤其Lulu和阿達、美麗本人默契十足，回香港 後還不忘跟其他主持夥伴分享。

曾志偉對台灣非常熟悉，但這次參賽的夜市有些他沒聽過，原本女兒曾寶儀要幫他惡補，但他直接拒絕，寧願以一張白紙的狀態來評鑑美食。而他的評審風格不是毒舌路線，倒是娘娘讓他大開眼界，不僅堅持「好不好吃我說了算」，如果不合口味，甚至只吃一口就不肯再吃，完全不在意別人觀感。

此外，曾志偉坦言，在評比過程中也是有遇到難吃的，但是會把「不好吃」藏在心裡面，用分數來做表達。

曾志偉2023年8月來台進行微創手術，割除腹部動脈瘤、裝支架，他今天表示自己的身體狀況無虞，飲食也不會忌口，笑稱自己不可能戒酒。

而LULU和阿達則是前任男女朋友關係，LULU表示當初接到節目馬上就答應，「有他（阿達）接接看，看他敢不敢接」，一旁的阿達笑說：「沒想到我還真的敢接。」