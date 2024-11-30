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民歌50高峰會迎最終場 和聲來新的 練唱護嗓比專業

記者梅衍儂／綜合報導
金智娟(左起)、王海玲、鄭怡、趙詠華、施孝榮眾人齊聚為演唱會加緊排練。（圖／寬宏藝術提供）
金智娟(左起)、王海玲、鄭怡、趙詠華、施孝榮眾人齊聚為演唱會加緊排練。（圖／寬宏藝術提供）

民歌50高峰會最終場將在明年1月10、11日於台北小巨蛋舉行，緊接著2月15、22日分別移師高雄巨蛋、台中惠蓀堂，面對一共6場的演出，民歌老將們雖身經百戰，仍提早進入備戰狀態，由於這次的和聲編得不同以往，鄭怡忍不住嗆聲統籌施孝榮：「你是在整我們嗎？」

施孝榮表示，雖然距離演出還有1個多月，但大家早已開始密集的排練，更加強飲食控管和體能訓練，希望能以最佳狀態呈現完美舞台和嗓音。儘管歌手和樂手合作多次，有一定默契，「這次和聲編得更有挑戰性，歌手們需要花更多時間配合與練唱，這對唱主旋律的歌手們來說，非常不容易，但大家真的都很專業」。

台北場及台中場皆是一天唱2場，除了平時運動，大家也加強鍛鍊體力，在近期天氣變化較大，更注重保暖與護嗓，深怕影響到屆時表現，施孝榮說：「演出將近，我們的心情是戰戰兢兢的，不敢鬆懈，希望能在最後一次的『民歌高峰會』中，帶給大家一個最難忘的舞台！」

勤奮排練與籌備之餘，眾人也相當關注近期中華隊奪冠的消息，在練團室打開話匣子，開心與興奮之情表露無遺。「2025民歌50高峰會 最終場」購票可至寬宏售票系統（kham.com.tw）及萊爾富、OK便利超商

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