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林志玲迎接50歲生日 罕曬2歲愛兒「正面照」首曝光

記者陳建嘉／即時報導
林志玲(右)滿50歲生日，曬出與2歲兒子「大勇」的合照。（取材自Instagram）
林志玲(右)滿50歲生日，曬出與2歲兒子「大勇」的合照。（取材自Instagram）

台灣名模林志玲自從嫁給日本男星AKIRA之後，生活重心轉往家庭、慈善事業，而她在11月29日迎接50歲生日，她也在社群平台發文，更罕見將愛兒的正片照放上社群，掀起熱議。林志玲表示：「謝謝大家的祝福！今天，一如往常的穿梭在生活的細微末節裡～不知不覺，人生就這樣迎來了那個曾經用想像仍感到很遠的數字！太快了，我覺得。」

林志玲提到與兒子的對話：「我親愛的小寶貝～你問媽媽想要什麼禮物？媽媽的願望就是～希望自己可以健健康康的陪著你長大，陪你好好的探索這個精彩的世界，不論幾歲都能擁有智慧，大智若愚，小事豁達。不追求太難的快樂，知足珍惜所擁有的。用正向的心態及良好的生活習慣去支配自己的容顏，從容自在，優雅淡定；不追求無謂的認可。」

林志玲(右)滿50歲生日，曬出與2歲兒子「大勇」的合照。（取材自Instagra...
林志玲(右)滿50歲生日，曬出與2歲兒子「大勇」的合照。（取材自Instagram）

另外，林志玲也在文中坦言，自己當然也希望歲月能給予最溫柔的饋贈，「內心有海洋，眼中有星辰；持續在可愛的生命縫隙裡種花，並繼續打開一扇一扇的窗，讓陽光灑滿；做個可以照亮自己照亮別人的女人。」

林志玲(右)滿50歲生日，曬出與2歲兒子「大勇」的合照。（取材自Instagra...
林志玲(右)滿50歲生日，曬出與2歲兒子「大勇」的合照。（取材自Instagram）

最後，林志玲也感謝自己的母親賦予生命：「我親愛的媽媽！生命的每個階段，我都有努力的去感受，認真的活著；每個瞬間都在塑造著我，而在成為母親之後，更從底層感受自己越來越完整。想和所有愛我的人，和我愛的人說聲感謝，謝謝你們的陪伴與愛，謝謝你們平安又健康。大家都要好好的。」

林志玲 日本

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