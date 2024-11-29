丁寧變鐵血拳擊教練 一個眼神嚇哭小孩

丁寧(左)、温貞菱主演的拳擊運動電影「倒數回擊」已在各大串流平台上線。（圖／七十六號原子提供）

台灣演員丁寧、温貞菱主演的拳擊運動電影「倒數回擊」已在各大串流平台上線，丁寧在片中飾演鐵血教練，表情要一直很緊繃，有笑稱拍片當時也會影響到情緒，「我平常就是會兇的媽媽，小孩犯錯，我怒視著他們，就直接哭了」。

丁寧在片中飾演曾有不堪過往的拳擊教練，抽菸、喝酒樣樣來，她也強調都親自上陣，「有時我看別人演戲，一看就是抽假菸，我都是來真的，甚至會比對鏡子，小孩還會學我」，不過她的3個小孩從未看過她演戲，有次曾計畫要一起看她拿下金馬獎最佳女配角的「幸福城市」，結果看到第一幕有人墜樓，小孩們立刻嚇得落荒而逃，丁寧甚至苦笑說：「他們立刻說要看卡通，以後不要再看媽媽的作品」。

過往曾是運動員，丁寧認為運動非常重要，要求每個小孩都要運動，更問兒子要「加入排球隊還是節食」，最終兒子選擇加入排球隊，曾陪喜歡動漫的女兒一同去爬富士山，再帶她去秋葉原選購動漫商品，「我們全家也會一起騎車、健行，曾經從永和騎去到大稻埕，夢想是有一天可以全家一起環島」。

丁寧與温貞菱在「倒數回擊」飾演一對師徒，戲外2人也是形影不離，會去百齡高中跟拳擊隊一起練拳，接著去舞台劇排練，排練完再回去繼續練拳，晚上再一起去復健，丁寧更自爆過往練壘球的右肩舊傷還一度復發。2人也時常關注運動賽事，看到林郁婷奪下奧運拳擊金牌，也為她開心，但面對近來的性別質疑，當然也表示很心疼，不過丁寧能拍運動電影，確實非常開心，「運動曾幫助我釋放情緒，也度過很多低潮」。