當年眼紅金城武太帥 陳昇選了這首「難唱的歌」整他

新寶島康樂隊上「綜藝一級棒」，其中陳昇談到昔日男神金城武。(取材自微博)

新寶島康樂隊陳昇、黃連煜、阿VAN日前上中視「綜藝一級棒」，一登場就帶來經典曲目「鼓聲若響」，立刻炒熱全場，主持群和歌手更都為之瘋狂。主持人康康和陳昇交情匪淺，兩人私下都在同一個健身俱樂部，所以時常一起洗三溫暖，趁著「坦誠相見」時，康康親自跟陳昇邀約，才促成這次通告，「他看過我的裸體比看過我老婆的裸體還要多。」大家一聽大驚，康康才發現自己口誤：「是他看過我的裸體，比我老婆看的還要多。」

陳昇、黃連煜、阿VAN近期推出第13張專輯「大波浪」，加上年底要舉辦第30屆的跨年演唱會，所以合體上節目宣傳，當合唱「日出」時，三個大男人在舞台上手勾著手，邊晃邊唱，就像喝醉一樣，而且陳昇唱完還喊著「續攤續攤(台語)」，讓康康一度懷疑：「沒喝酒怎麼像有喝這樣。」一時興起，陳昇還開口要大家講評，聽得主持群直喊「誰敢啊」。