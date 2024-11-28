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46歲徐懷鈺超凍齡現況曝光 保養祕訣「不擦太多保養」

記者梅衍儂／即時報導
徐懷鈺高唱新歌「來都來」。（圖／滾石唱片提供）
徐懷鈺高唱新歌「來都來」。（圖／滾石唱片提供）

46歲的徐懷鈺外表凍齡，她無私分享自己的凍齡養成三大招：減法保養、自律自愛及充足睡眠，表示：「不要擦太多保養品，只挑適合自己的皮膚的產品使用，再來就是要吃『對』的東西，偶爾嘴饞可以，但也不能天天放縱；最後就是要睡眠充足，尋找自己最適合的睡覺時間，因為作息時間很重要，不管再晚睡覺，一定要睡飽，生理時鐘要調好，才是健康人生。」

最近她將出道多年的能量一次釋放，下月27日推出專輯「光致・蛻變」，不僅把過去這些年在生活、工作上所沉澱累積的經驗及能量化為靈感，並把去年發行的三首歌「我們的故事」、「倒數3秒」、「達爾文步伐」全都收錄。

力求完美的她與製作人彭柏邑在錄音室反覆錄合聲，前後錄了近20個版本，她開玩笑說：「老實說第一次聽完demo後當下想殺了柏邑老師！因為歌詞實在太複雜，真的不好唱！」也大讚對方：「不得不說他真的是天才！為了我的專輯，他的電腦中竟然有我專屬的音樂資料夾，超專業！裡面的音樂都超好聽，你們很快就可以聽到！」

新歌「來都來」描述職場欲擒故縱的各種心境和觀察，面對任何挑戰都要保持著勇往直前的態度；而這次仙氣飄飄的造型一曝光，讓歌迷驚艷不已，其中無暇肌膚及保持得宜的身材，更讓大家稱讚徐懷鈺是「逆齡仙女」。

徐懷鈺身材外貌保持得相當好。（圖／滾石唱片提供）
徐懷鈺身材外貌保持得相當好。（圖／滾石唱片提供）
徐懷鈺12月將推出新專輯。（圖／滾石唱片提供）
徐懷鈺12月將推出新專輯。（圖／滾石唱片提供）

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