賈永婕上任101董事長頻爆負評 為這原因拆同事高牆隔板

賈永婕想做出跟過去不同風格的董事長。（圖 /台北101提供）

賈永婕 上任101董事長短短兩個月，就遭週刊爆樹大招風、人設崩壞，她說，「我今天不是當一個公家機關的董事長，而是引領潮流、帶來很多生意的101，人脈是拿來私器公用的，樹大招風並沒有錯，何況，我從未刻意高調，因為那就是我的個性」。

她說，大家對董事長都是以制式角度去框住，認為一個女明星出身的人必是花瓶，當了董事長之後就該沉穩嚴肅，但她認為，她的個性過去如何，今天都會一樣的始終如一，「我不會因為頭銜變了，行事、發言就官腔官調，我，就是我自己」。

她舉例，剛報到上班時，進自己辦公室之前會先經過同事座位，「他們原來的辦公桌都是用很高的隔板隔開，我一路走進去，是看不到同事的，我告訴他們，我想看到你們了，這些隔板都可以拆掉，大家打在一起工作」，她經過的每一個同事，都會主動加line，有事，就可以直接對話溝通。

此後，她走進門，就大聲跟所有同事說「哈囉！今天的咖啡 好香哦！」同事拿公文給她，或在line上告知工作，她也不會用「已知悉」三個字，「我都用『ok、ok』，『收到、收到』，我真的無法用那些語言，刻意學也很怪，我只想用最快的方法縮短融入大家的時間」。

至於最常被講的「樹大招風」，賈永婕也正面看待這件事，「這句話對我來說是誇獎而不是批評，我今天不是當一個公家機關的董事長，而是引領潮流、帶來很多生意的101，賣力宣傳、帶來獲利，就是我的工作」。

她過去就被形容是正能量女神，工作這麼久早就碰過各式各樣的惡意，但她總能轉念思考，「說我人設崩壞，我也覺得是好事，因為一開始大家都想像一個女明星來當董事長，就是個花瓶角色，沒想到這兩個月來，發現女明星也能做這麼多事，人設真的崩壞了」。