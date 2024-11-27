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金城武當年實在太帥 陳昇看不下去這樣整他

記者林怡秀／即時報導
新寶島康樂隊受邀登「綜藝一級棒」。(圖／中視提供)
新寶島康樂隊受邀登「綜藝一級棒」。(圖／中視提供)

新寶島康樂隊陳昇、黃連煜、阿VAN日前上中視「綜藝一級棒」，一登場就帶來經典曲目「鼓聲若響」，立刻炒熱全場，主持群和歌手更都為之瘋狂。主持人康康和陳昇交情匪淺，兩人私下都在同一個健身俱樂部，所以時常一起洗三溫暖，趁著「坦誠相見」時，康康親自跟陳昇邀約，才促成這次通告，「他看過我的裸體比看過我老婆的裸體還要多。」大家一聽大驚，康康才發現自己口誤：「是他看過我的裸體，比我老婆看的還要多。」

陳昇、黃連煜、阿VAN近期推出第13張專輯「大波浪」，加上年底要舉辦第30屆的跨年演唱會，所以合體上節目宣傳，當合唱「日出」時，三個大男人在舞台上手勾著手，邊晃邊唱，就像喝醉一樣，而且陳昇唱完還喊著「續攤續攤(台語)」，讓康康一度懷疑：「沒喝酒怎麼像有喝這樣。」一時興起，陳昇還開口要大家講評，聽得主持群直喊「誰敢啊」。

另外歌手也輪番演唱陳昇所創作的經典歌曲「把悲傷留給自己」、「最後一次溫柔」、「因為愛你」、「為愛痴狂」，其中「因為愛你」原唱正是金城武，講評時陳昇也打趣聊到，「因為當年金城武長得實在太帥了，我跟阿煜共同製作的時候，故意挑一些難度很高的歌給他唱，結果他真的都唱得比我們還好。」

金城武

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