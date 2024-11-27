曾莞婷飆淚衝擊 黃迪揚看呆忘詞 挨導演痛罵

黃迪揚(左)被哭崩的曾莞婷搞到NG。(取材自臉書)

38歲黃迪揚出道14年，終於憑「影后」裡八面玲瓏經紀人「壁虎」一角被看見，是該劇討論度最高的前幾名。幾段魔鬼場中，最特別是「潘茵茵」曾莞婷失聯被發現在家痛哭那場，黃迪揚看著她的眼淚居然看呆不動，連衛生紙都忘了遞，讓編導嚴藝文大吼：「你在搞什麼！」

北藝大科班出身，也算身經百戰的黃迪揚，居然栽在曾莞婷的眼淚裡，連他自己都不敢置信，但否認是被美色迷惑：「她哭得太流暢！當下我完全在欣賞，覺得怎麼這麼厲害，我要怎麼安慰她？」這時嚴藝文已喊卡，並且一個字一個字念他：「黃…迪…揚！」黃迪揚說，並不是說他從不會NG，但那是個不應該發生的NG。

黃迪揚跟嚴藝文相識甚早，住的距離曾經也就5分鐘，嚴藝文第一次演長劇「在河左岸」女主角，當時他事業還在「有一搭沒一搭」狀態，兩人從平時的姐弟相稱突然要演情侶，他一度微尷尬「這樣對嗎」，但隨後意識她是他「會說真話」的表演指導。

黃迪揚只要演舞台劇 ，一定會邀嚴藝文批評指教，她也從不留情。某次看完一場，在後台給的評語是：「哇，唐從聖太厲害！」他不死心默默瞄她等候讚美，她這才說：「你要我稱讚你嗎？你還好。」這反而讓黃迪揚覺得超難得，因為這麼直接不客套，「她就是要你進步啊，我是這樣被鞭策過來的」。