賈永婕回應上任爭議：多了很多「公公婆婆」

賈永婕回應週刊爭議。(摘自臉書)

賈永婕 上任101董座2個月，「鏡週刊」27日報導她上任後不當開除員工，且內部不滿她空降當董事，但也只能接受，賈永婕剛在臉書發文回應，表示自己真的不懂什麼派系，但上任以來最意外的是多了很多「公公婆婆」，好險她一直是個很做自己的媳婦。

以下為臉書全文：

其實我有很多不足的地方，譬如說我真的不懂什麼派系、新舊勢力的碗糕。我就自己一個人單槍匹馬提個小包包（當然還有自備的燈光、音響、紅毯）就上任了。

上任兩個月跟同事們的分享會上有一位同事問我一個問題：請問董事長來101有沒有什麼事情是讓你很驚訝從來沒想過的。我說你要聽實話嗎？多到數不清喔！其中一件事就是我從來沒想過我的公公婆婆怎麼這麼多⋯⋯⋯啊哈哈哈哈好險我一直是一個很做自己的媳婦。

是的我就是做自己我做正直善良、勇於開創打破常規的賈董。

我上任後有這麼多的風波因為世界上就是有兩派勢力，ㄧ正ㄧ邪。新勢力強大的時候就會受到舊勢力的破壞。

沒關係，我相信邪不勝正。

賈董要來直播了，中午好嗎？大家吃便當時陪我聊聊天好嗎！

另外我看到封面的照片這麼漂亮，真的好開心❤️一直尖叫中

也太美麗了吧🎉🎉🎉🎉