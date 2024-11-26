偶像教父詹仁雄繳5億學費 25年造出數千明星曝背後IP

詹仁雄(右二)出席「原子少年」FEniX出道首張專輯記者會。(本報資料照片)

9年前的「康熙來了」還在網路上流行，10年前的「超級星光大道 」至今仍在影響唱片圈，55歲的詹仁雄，家中有超過20座金鐘獎，如今埋頭專注在偶像經濟，而且多年來為演藝圈製造出數百人才。

他深信，偶像跟信仰在某種程度是一樣的，可以撫慰到很多人。

「年輕人並非盲目追星，在過程中若發現有1千個人『跟我一樣喜歡他』，就會產生一種『共擔』的情緒，覺得有義務讓這個人發片，所以我們『原子少年』初團，短短不到1個月，就能募到9百多萬(台幣，下同，約28萬美元)」。

他並非一開始就懂這個道理，而是從「聲林之王」開始，接著「DD52」，到後來「原子少年」、「未來少女」，再接上「原子少年2」。過程中，不斷摸索出所謂的「偶像經濟」的力量。

「原子少年2」仍在如火如荼進行。(本報資料照片)

詹仁雄說，「我前後，花了5億(約1538萬美元)在學這些，然後弄出我要求的品質，這些年，我一直想把整個產業拉起來，並留下什麼」。

製作「DD52」時，他花了1億2千萬，當時在網路有很高的討論，但電視播出收視卻不佳，第一場演唱會辦在北流，3千多個座位沒有賣完，當時他信心稍受打擊。

到了「原子少年」，一日店長活動癱瘓台中，後來在TICC辦了3場、高流1場演唱會，4場加起來有1萬4千張門票，「而且都是秒殺，我知道，台灣的追星族，其實是可以支撐起高預算和高品質的節目，我用『原子少年』證明了想法，付出的努力是可以回收的」。

詹仁雄說，早在「星光大道」時就曾感受偶像經濟的恐怖，製作的「棒棒堂男孩」曾紅到在紅磡體育館開演唱會，但那時他還不太清楚該如何運用，一股腦只做好節目，多年來一路摸石過河，感受年輕觀眾慢慢開始聚焦，像雪球般愈滾愈大，一路養出死忠歌迷。

時間將他推往「偶像教父」招牌前進，無論是「康熙來了」、「星光大道」、「大學生了沒」，都創造出演藝圈整個世代的人材，他說，「我知道真有一群的女生是看『康熙』下飯，甚至全世界的華人 都在看『康熙』」。

詹仁雄心中有塊巨大藍圖要完成。(本報資料照片)

他參與的第一個選秀節目叫「超級星人王」，當時選出來的第1名是侯湘婷，一起參賽的還有周杰倫 。而由他製作的第一個選秀節目是「電視大國民」，算是星光大道的前身，最後選出一個團體S.H.E，紅了20年。

整個娛樂產業不斷變化，詹仁雄一直在思索綜藝節目的產值在哪裡，「因為電視台沒有業務了，主流都跑去網路了」，於是他朝最上手、能帶來回報的偶像經濟全力投入。

他經常告訴選手，「你們要好好拚，300年後沒人記得首富的名字，但周杰倫的名字卻會留下來」。

他說，「我在找各種可能性，簡單來說，沒有人在做這件事了，我曾經遇到某導演，說『大學生了沒』停了之後，我就不知道要去哪裡找新人了，你想想，過去光一檔『我猜我猜我猜猜猜』就出了多少知名藝人？」

許多大牌明星當年青澀或尚未出道時，都參加過「我猜」，而這些，如今都被剪輯出來，放在網路上流傳。

多年來，他投入選秀節目，不僅為唱片圈選出重量級歌手，過程中也能意外發現其他人才，例如「超級模王大道」裡出了黃豪平、Lulu，「DD52」出了潛力主持人木木，上了今年金鐘獎紅毯，表現不俗，也有許多人投入戲劇、電影領域，成了演藝圈裡的骨幹。

他認為，台灣綜藝沒有完整的IP概念，沒有把工分出去。他舉例，「原子少年」每次開錄，現場梳化約3、40人(是一般綜藝節目的10倍)，工作人員約300個人(一般綜藝節目的20倍)，台上參賽者100個人，打光至少1個小時，每次彩排要錄6次，最後才是正式比賽。

「未來少女」6大女團上台拍畢業照。(踢帕娛樂提供)

這些年，他更培養出各項幕後專業人才，「我花了很多溝通成本，大家慢慢成長起來，選秀這件事，是很難的，有技術含量的，不是選什麼都可以，我每一個海報都是美術作品，藝人、經紀和版權，都是原創，一個節目只要中1首歌，或3個大牌，節目就能回收了」。

詹仁雄說，當年做「星光大道」時不懂什麼叫投資，也不懂唱片業，「如今我懂了，所以我不是在做節目，沒有20年的選秀經驗，不會有現在這個成果」。

當年選秀結束，人就被帶走跟唱片公司、獨立經紀簽約，後面的產值跟他毫無關係。近10年製作的節目，選手的經紀都在他手上，合約最少5至7年，手握經紀大權，他再去跟各領域的伯樂談共榮。

他努力建構這套IP，形容這就像速食店的防笨模式。

「速食店裡，誰去掃廁所都照SOP來，通馬桶、清水龍頭、補衛生紙，一一打勾，把最低標準做出來，就叫防笨。合約、IP、音樂版權都在我這裡，未來產值不大嗎？我的目標是整個華人市場，再走向國際」。

他熱忱不減的動力也來自於兩個女兒，「她們是我的靈感，一個8歲、一個5歲，早就不聽兒歌了，什麼韓團都聽，爸爸製作的節目，什麼的歌也都記得，小的甚至不斷重複聽。而對年輕選手來說，一個大人願意幫你搭出舞台，那熱血會比任何運動賽事都強」。

「未來少女」今年9月在金鐘獎上大放異采，拿下最佳綜藝節目獎。(本報資料照片)

時間長河裡，他的作品火光四射，這幾年綜藝圈雖然大興實境秀節目，他仍堅持自己的道路，而且「聲林之王」、「DD52」都抱走金鐘獎「綜藝節目獎」，後來的「原子少年」也拿到金鐘獎的技術獎項，而「未來少女」則毫無意外拿走今年金鐘綜藝節目獎。

今年55歲了，會這樣一直做到60歲嗎？詹仁雄哈哈大笑，「不會這麼久吧，我本來50歲就想退休了，要不是『聲林之王』，我不會做到現在。我現在的想法是，把IP建構好、資金找好，然後我會慢慢退居幕後。」當他想法落實，偶像教父將變成另一個產業大亨。