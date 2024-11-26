金馬獎撞期12強棒球賽 收視率雪崩腰斬

劉冠廷今年獨挑大梁主持金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎收視率25日出爐，受到世界棒球12強賽事衝擊，收視率雪崩近乎腰斬，去年電視全體平均收視率還有3.52，今年剩下1.71，創下近10年來新低。

今年金馬獎電視加上網路總收視人口約732.7萬人，全體平均收視1.71，有效收視為1.42。星光大道 更慘，全體平均收視只有0.62，有效收視僅剩0.33。

王若琳(右)、陳虹任奪下「最佳原創電影歌曲」的感言，成為金馬收視亮點。（圖／金馬執委會提供）

根據台視公布數據，今年典禮最多人看的是王若琳、陳虹任榮獲「最佳原創電影歌曲 」並致感言，收視率2.82，其次為「A 面：我的一天」榮獲「最佳劇情短片」並致感言。星光大道最多人看則是黃宣受訪，收視率衝到1.08。

觀眾除了被棒球賽吸引，對於典禮中諸多失誤也連連搖頭，包括主持人劉冠廷最後要預告金馬62，卻講成金馬26。劉冠廷事後公布主持心得和幕後花絮影片，稱完全沒意識到自己口誤，直到下了舞台遇到施名帥，大家開始吐嘈，他才驚覺「要下莊了還放槍」，糗到無地自容。

劉冠廷知道外界對他主持表現褒貶不一，但他沒有走心，「感謝大家不吝的笑聲與掌聲，那是沒在現場感受不到的感動，難怪朋友會來安慰我，怕我受傷了，但是別擔心唷，那天在現場我非常享受逗樂大家的每個時刻，我好喜歡好喜歡那些笑聲與掌聲，我想那將會是一個我跟現場所有人的秘密。且珍藏一輩子」。

他自認能接下金馬主持是莫大榮幸，已經足以讓他成為全世界最幸福的演員。而他也公開純熟的雜耍球技，其實是源自於大學時無心插柳的興趣，只是沒想到有一天能夠搬上金馬獎舞台表演。