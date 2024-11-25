從未切割大樹黃子佼 黃豪平熬出頭：該長大了

黃豪平不知不覺走在師父黃子佼一樣的路，期許有一天也能登上3金舞台。（記者葉君遠／攝影）

黃子佼 出事後樹倒猢猻散，過去子弟兵人人切割，唯有黃豪平，對他過去的教誨仍心存感念。黃豪平的演藝路其實雷同黃子佼，這5年來主持了4屆金鐘紅毯，如今沒了「長輩」可以請教，他淡然表示，「我也該長大了」。

黃豪平當年從「超級模王大道」露角，後來跟Lulu、陳明珠成了黃子佼「黃氏宗親會」成員，他才華洋溢、主持沉穩，缺的就是一場機遇，最近被白嘉綺「醫學大聯盟」招為主持，這也是他出道11年第一個棚內節目。

外界總拿他跟黃子佼比較，但他認為，在主持圈裡往上爬，大致都會長這個樣子，「跟他比較不一樣的是，我還做了多年單口喜劇 ，在地獄修羅場裡練習臨場反應，也因此獲取不同養分」。

事發後他從未切割黃子佼，「他教會我很多，而且都是無償的，對我來說是亦師亦友的人。當年創的群組，所有成員都在，他也沒退群，我想他現在要處理的事很複雜，如果想跟我們聊，只要他敲，我們就會回」。

當年一起比「模王」的Lulu都已登上3金主持人，兩人跑速不同。黃豪平笑說，「Lulu當年很快就被淘汰，離開後說了一句『你們先忙』就去訓練主持，我們則還在裡面忙比賽。她是很努力的人，遇上機會把握住終於成功」。

4屆金鐘紅毯表現亮眼，他今年登上金音獎頒獎典禮的主持，光芒逐漸讓大家看見。他笑說，當然想過有一天能進到金鐘盛典的主場，「戲劇金鐘、金馬，會找演員上台主持，我若要跨到那個領域，可能要先拍一部好作品」。