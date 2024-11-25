金馬61╱大陸導演婁燁拿兩大獎 陸網讚金馬格局
第61屆金馬獎落幕，中國大陸導演婁燁與演員張志勇拿下多項大獎。雖然中國大陸並未有平台直播，然而許多電影愛好者相當關注。對於今年的頒獎結果除表示驚訝，也認為這就是金馬獎的格局。
今年金馬獎頒獎典禮開始後，社群平台微博有許多名電影部落客或自媒體以圖文跟進金馬獎的頒獎進度，吸引了不少電影愛好者共同討論。雖然微博從熱搜榜上撤下多數與金馬有關的話題，但仍能透過「金馬」等關鍵字搜尋到相關文章。
導演婁燁憑藉「一部未完成的電影」獲得最佳導演時，不少中國大陸網友表示「實至名歸」、「終於給他了」，卻也有人擔心在拿了最佳導演之後，可能會與最佳劇情片失之交臂。
隨後，金馬執委會主席李屏賓、評審團主席譚家明共同宣布「一部未完成的電影」拿下了最佳劇情片時，微博等社群爆出不少驚呼，並引發熱烈討論。有評論稱「以電影論電影，這就是金馬獎的格局與胸襟」、「金馬沒有辜負電影人」。
金馬獎雖從2019年遭大陸封殺，但每當頒獎揭曉，大陸微博等社交平台多少能見豐富討論。然而，抱回本屆金馬獎大獎的「一部未完成的電影」因議題敏感，相關討論遭到封禁。
「一部未完成的電影」以「偽紀錄片」形態講述2020年初，一個電影製作組在武漢拍片，不料武漢因爆發新冠疫情而突然封城，面臨被關在旅店裡隔離的總總挑戰。片中引用大量社群網路影片與手機直擊素材，記錄包括吹哨人李文亮、武漢隔離艙病人跳廣場舞、上海烏魯木齊中路「白紙運動」等。
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