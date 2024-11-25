金馬61╱大陸導演婁燁拿兩大獎 陸網讚金馬格局

婁燁在中國被封殺，以「一部未完成的電影」重返金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎落幕，中國大陸導演婁燁與演員張志勇拿下多項大獎。雖然中國大陸並未有平台直播，然而許多電影愛好者相當關注。對於今年的頒獎結果除表示驚訝，也認為這就是金馬獎的格局。

今年金馬獎頒獎典禮開始後，社群平台微博 有許多名電影部落客或自媒體以圖文跟進金馬獎的頒獎進度，吸引了不少電影愛好者共同討論。雖然微博從熱搜榜上撤下多數與金馬有關的話題，但仍能透過「金馬」等關鍵字搜尋到相關文章。

導演婁燁憑藉「一部未完成的電影」獲得最佳導演時，不少中國大陸網友表示「實至名歸」、「終於給他了」，卻也有人擔心在拿了最佳導演之後，可能會與最佳劇情片失之交臂。

隨後，金馬執委會主席李屏賓、評審團主席譚家明共同宣布「一部未完成的電影」拿下了最佳劇情片時，微博等社群爆出不少驚呼，並引發熱烈討論。有評論稱「以電影論電影，這就是金馬獎的格局與胸襟」、「金馬沒有辜負電影人」。

金馬獎雖從2019年遭大陸封殺，但每當頒獎揭曉，大陸微博等社交平台多少能見豐富討論。然而，抱回本屆金馬獎大獎的「一部未完成的電影」因議題敏感，相關討論遭到封禁。

「一部未完成的電影」以「偽紀錄片」形態講述2020年初，一個電影製作組在武漢 拍片，不料武漢因爆發新冠疫情 而突然封城，面臨被關在旅店裡隔離的總總挑戰。片中引用大量社群網路影片與手機直擊素材，記錄包括吹哨人李文亮、武漢隔離艙病人跳廣場舞、上海烏魯木齊中路「白紙運動」等。