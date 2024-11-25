我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

金馬61╱大陸導演婁燁拿兩大獎 陸網讚金馬格局

娛樂新聞組╱綜合報導
婁燁在中國被封殺，以「一部未完成的電影」重返金馬獎。（圖／金馬執委會提供）
婁燁在中國被封殺，以「一部未完成的電影」重返金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎落幕，中國大陸導演婁燁與演員張志勇拿下多項大獎。雖然中國大陸並未有平台直播，然而許多電影愛好者相當關注。對於今年的頒獎結果除表示驚訝，也認為這就是金馬獎的格局。

今年金馬獎頒獎典禮開始後，社群平台微博有許多名電影部落客或自媒體以圖文跟進金馬獎的頒獎進度，吸引了不少電影愛好者共同討論。雖然微博從熱搜榜上撤下多數與金馬有關的話題，但仍能透過「金馬」等關鍵字搜尋到相關文章。

導演婁燁憑藉「一部未完成的電影」獲得最佳導演時，不少中國大陸網友表示「實至名歸」、「終於給他了」，卻也有人擔心在拿了最佳導演之後，可能會與最佳劇情片失之交臂。

隨後，金馬執委會主席李屏賓、評審團主席譚家明共同宣布「一部未完成的電影」拿下了最佳劇情片時，微博等社群爆出不少驚呼，並引發熱烈討論。有評論稱「以電影論電影，這就是金馬獎的格局與胸襟」、「金馬沒有辜負電影人」。

金馬獎雖從2019年遭大陸封殺，但每當頒獎揭曉，大陸微博等社交平台多少能見豐富討論。然而，抱回本屆金馬獎大獎的「一部未完成的電影」因議題敏感，相關討論遭到封禁。

「一部未完成的電影」以「偽紀錄片」形態講述2020年初，一個電影製作組在武漢拍片，不料武漢因爆發新冠疫情而突然封城，面臨被關在旅店裡隔離的總總挑戰。片中引用大量社群網路影片與手機直擊素材，記錄包括吹哨人李文亮、武漢隔離艙病人跳廣場舞、上海烏魯木齊中路「白紙運動」等。

微博 武漢 疫情

上一則

劉亦菲「南煙」遲未播 女配闢謠「加戲」：不背這鍋了

下一則

金馬61／施名帥奪男配 老婆哭2小時 比他還激動

延伸閱讀

金馬61／頒獎典禮轉播出包太多 觀眾怒吼「到底怎麼了」

金馬61／頒獎典禮轉播出包太多 觀眾怒吼「到底怎麼了」
金馬61／許光漢激吻吳君如 黃宣、魏如萱獻唱變「車禍現場」

金馬61／許光漢激吻吳君如 黃宣、魏如萱獻唱變「車禍現場」
金馬帝后 張志勇演活拘謹男同志 鍾雪瑩扮聽障手語致謝

金馬帝后 張志勇演活拘謹男同志 鍾雪瑩扮聽障手語致謝
金馬61／中國禁片在台發光發熱抱走3大獎 張志勇影帝鍾雪瑩封后

金馬61／中國禁片在台發光發熱抱走3大獎 張志勇影帝鍾雪瑩封后

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

2024-11-20 07:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
「胡歌前女友」薛佳凝被爆有新戀情。（取材自微博)

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

2024-11-22 19:30
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」