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金馬61／施名帥奪男配 老婆哭2小時 比他還激動

記者陳建嘉／綜合報導
「角頭－大橋頭」 施名帥(左)慶功，老婆朱芷瑩獻吻。（記者沈昱嘉／攝影）
「角頭－大橋頭」 施名帥(左)慶功，老婆朱芷瑩獻吻。（記者沈昱嘉／攝影）

施名帥從影多年，總算以「角頭—大橋頭」抱回第61屆金馬獎最佳男配角，慶功宴上與老婆朱芷瑩共同受訪。朱芷瑩透露哭了2小時，直到典禮結束仍在哭，竟比自己拿金鐘獎時還激動，而小兩口也在鏡頭前大方獻吻、擁抱，放閃無極限。

施名帥前陣子與演員女友朱芷瑩結婚，他昨感謝妻子一直相伴，朱芷瑩開心說，「我一直相信他會是影帝。」即便施名帥抱回金馬獎，在家裡地位一樣未變，他笑稱：「男人千萬別拿翹，是小的就好好作小的」，被眾人虧「求生欲高」。至於「做人」進度？施名帥大方回應順其自然，沒有避孕。

鍾雪瑩以「看我今天怎麼說」拿下本屆金馬影后，她受訪時透露一知道獲獎，立刻驚訝露出「蛤」的表情，全因認為吳君如、張艾嘉兩位前輩更有得獎機會。她也已經開箱金馬大禮包，「很喜歡金馬特製悠遊卡，但還沒使用過」，但她接下來會在台灣多待幾天，有望使用悠遊卡到處趴趴走。

入圍本屆金馬獎影帝的游學修鎩羽而歸，而他的經紀公司老闆是古天樂，此前曾誇讚他「有點機會（獲得男主獎項）」，讓原本不抱希望的他，激起一點勝負欲，雖然最後臨門一腳、只得第2名，游學修也覺得滿足。

入圍 張艾嘉

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