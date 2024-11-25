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金馬61╱被爆想退休？張艾嘉：演戲已50幾年 重點轉幕後

記者陳建嘉／綜合報導
李屏賓(左起)、張艾嘉以及李安在「女兒的女兒」慶功宴開心合影。（圖／東昊提供）
李屏賓(左起)、張艾嘉以及李安在「女兒的女兒」慶功宴開心合影。（圖／東昊提供）

張艾嘉、劉奕兒、林嘉欣主演的電影「女兒的女兒」好評連連，並獲得金馬5項提名，最後獲得「最佳原著劇本」獎，原本外界認為最有機會的影后寶座，張艾嘉在最後一刻敗給「看我今天怎麼說」的鍾雪瑩，讓張艾嘉無緣再度締造紀錄，暫時無緣挑戰張曼玉的4座影后紀錄，不過71歲張艾嘉神情輕鬆，還無預警爆料想退休，讓在場媒體無比驚訝。

未奪下影后，張艾嘉說，其實當下覺得「好輕鬆唷」。張艾嘉說，「女兒的女兒」完成後，為了和觀眾見面，做了很多電影優先場，從電影院出來以後，突然就感到，其實「坐在影廳內的每一個觀眾，都是我的評審」，電影是給這樣多的評審看的，不是只給幾位評審看的，所以，「何必這麼在意這些事情呢」。

張艾嘉2年前才以「燈火闌珊」拿下金馬影后，今年卻以些微差距敗給鍾雪瑩，她直言不可惜，還坦言心情輕鬆，提到飾演女兒的劉奕兒沒得獎，也不會為她擔心，「她的演藝生涯才剛開始，前途無量」。

話說到一半，一旁的金馬獎主席李屏賓突然爆料她想退休，讓張艾嘉立刻澄清，「我不是說退休，我覺得演戲50多年也差不多了，是給年輕人的時候，我幕後很多工作還沒做完，不專心做不了，還有很多事情（要做），但我年齡沒有太多了，所以要花一點時間做自己想做的事」，表明想要多做幕後工作。

張艾嘉提到自己在70歲這年還能主演「女兒的女兒」非常感恩，也已經沒有遺憾，目前不是要息影，而是想等待更多很棒的角色，張艾嘉在慶功宴上也與曾合作「飲食男女」的導演李安相會，兩人已有多年沒合作，張艾嘉笑虧「我還在等他邀約」，而李安誇讚張艾嘉的戲一直都演得很好，「我是以電影作品為優先，只要有適合張艾嘉的角色，都會有機會再合作」。

對於29歲的鍾雪瑩獲得影后，張艾嘉認為，金馬獎要給更多年輕人鼓勵，她一抵達金馬獎現場，心想，「哇！好多人，有好多新人」，任何行業都一樣，都有新舊交替的時候，可以看到這些年輕人，非常開心。

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