張艾嘉從影50年要退休？李安「這席話」讓她思考到今早

張艾嘉接受聯合報專訪，2022年她以《燈火闌珊》拿下金馬影后，今年再以《女兒的女兒》入圍最佳女主角，她說「我幾乎是跟著金馬獎一起成長的」。（記者蘇健忠／攝影）

第61屆金馬獎昨晚（23日）落幕，以《女兒的女兒》角逐最佳女主角的張艾嘉 ，昨無緣影后獎項，她今天說，沒得獎反而很輕鬆，典禮結束後在慶功宴上遇到導演李安，他們都同意現在是年輕人的時代，但華語電影產業一直沒走上健康的路，每拍完一部就得拼命找錢才能拍下一部。她想到李安昨晚說：「我們電影圈一直沒進步，我們還是在重複」，這句話讓她從昨晚思考到今天，期待自己未來能想到方法，讓人們走進戲院支持電影。

張艾嘉今接受本報專訪，2022年她以《燈火闌珊》拿下金馬影后，今年再以《女兒的女兒》入圍 最佳女主角，最後雖無緣獎項，但談到自己與金馬獎的淵源，她說「我幾乎是跟著金馬獎一起成長的」。

「我第一次參加金馬獎時，還在中山堂舉辦」張艾嘉說，那時候的金馬獎跟現在的頒獎典禮完全不同，參加典禮的演藝人員都是確定得獎的得獎者，所有上台的人都是得獎人，由當時的長官逐一授獎，後來金馬獎開始改變，改至國父紀念館舉辦，金馬獎第一次在國父紀念館主辦，主持人就是她與蔣光超。

張艾嘉說，當時參與金馬獎的演員簡直是眾星雲集，不只有永遠的埃及艷后伊莉莎白泰勒（Elizabeth Rosemond Taylor），還有詹姆士·梅遜（James Mason）、亞蘭·德倫（Alain Delon），之後的金馬獎也不斷的轉變，因應時代調整，每一次轉變都能看得到用心，這些用心都是希望讓金馬獎，成為華語電影中最重要的典禮。

不過，這幾年電影環境愈來愈惡劣，她說「我們都需要承認，現在經濟的低迷，讓所有產業都面臨大很大的困境」，而華語電影一直沒有走到一個健康的電影工業，一直都是半手工業、半家庭式地做，時好時壞，且從她年輕時就一直有同樣的狀況，拍完一部電影後，劇組就得拼命去找錢，然後完成下一部，陷入無限循環。

張艾嘉的生命歷程，今年邁入第71年，過去曾拍過電影《20、30、40》，她說，現在的自己不會拍《70、80、90》，每個階段都有每個階段的美，而現在的社會是「年輕人的社會」，但是現在華語的電影產業一直無法促成健康的環境，讓她感到相當無奈，也不曉得該用什麼方法，讓人們走進戲院。

昨晚與李安導演於金馬獎慶功宴見面時，李安也向她提到這件事，他說「我們電影圈一直都沒有進步，我們還是在重複」，張艾嘉說，李安看到全球各地的電影走向，無論是嘗試使用新科技，或是拍出新的思維，都可以看到各種不同的創新。

但在華語電影市場，當電影想要展現出更開拓的創意，或更大膽的題材時，劇組面對的市場是「保守的觀眾」、「得思考下一部經費」的電影環境，如果沒人到戲院看電影，下一部就可能不知道在哪裡。如今，影音串流平台興起，讓這樣的惡性循環，變得更為顯著。

張艾嘉說，昨晚李安的這席話，對她來說相當衝擊，從昨晚就一路思考到今天，一直想著到底要用什麼樣的方法，把朋友們送進戲院看電影，也希望自己能想到一些方法，讓華語電影產業變得更好。