金馬61／武俠影后鄭佩佩獲終身成就獎 女兒：感謝記得她

鄭佩佩獲頒終身成就紀念獎，4位子女代表領獎。（圖／金馬提供）

金馬61終身成就獎頒發給今年7月過世的女星鄭佩佩，還有投身電影事業半世紀的攝影師林文錦。鄭佩佩4名子女上台領獎，女兒痛哭說：「如果我的母親還在，我們會來陪她一起分享這個時刻，感謝你們記得她是武俠影后。」兒子最後高舉獎座：「這是給妳的！」

鄭佩佩於今年7月17日過世，享壽78歲，她是邵氏南國實驗劇團訓練班第二期學員，1960年代中期走紅，尤其是在胡金銓執導的「大醉俠」飾演金燕子，大放異彩，奠定了俠女形象，贏得「武俠影后」的稱號。

鄭佩佩在婚後曾息影一段時間，1990年代重返影壇，她在周星馳主演的「唐伯虎點秋香」飾演華夫人，再創事業高峰，更吸引不少新影迷。她在李安執導的「臥虎藏龍」飾演碧眼狐狸，獲得了香港電影金像獎最佳女配角獎，再度喚醒大眾對她的俠女記憶。

另外，同獲終身成就獎、現年91歲的攝影師林文錦親自領獎，全場起立鼓掌，他說：「我年輕的時候扛著60公斤攝影機都沒問題，現在老了，連獎座都很重，感謝所有愛好電影的人。」他經歷過早期的台語片熱潮，並以電影「我女若蘭」獲得第5屆金馬獎最佳彩色攝影。林文錦曾與朱延平等知名導演合作，作品跨越各種類型，其中和丁善璽合作的戰爭鉅片「英烈千秋」、「八百壯士」刷新台灣電影攝影難度。

林文錦投身電影產業近半世紀，參與電影近200部，並曾擔任導演，以及中影公司影視組及技術組組長，也對電影傳承貢獻良多，曾獲金馬獎肯定的廖本榕、李屏賓都曾是他的子弟兵。