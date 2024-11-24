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金馬61／吳慷仁臨時返台出席金馬頒獎 網酸：口音都變了

記者林怡秀／綜合報導
吳慷仁（左）、林品彤一起頒獎。（圖／金馬執委會提供）
吳慷仁（左）、林品彤一起頒獎。（圖／金馬執委會提供）

台灣演員吳慷仁在最後關頭決定出席金馬典禮，當他和林品彤搭檔頒發影后獎項時，一出場就引發網路上一片噓聲，網友開酸「吳的口音有夠怪」，認為不如讓林品彤一個人頒獎。吳慷仁事後在臉書發文，表示慶幸趕上參與金馬獎，強調將把本分的事情做好。

吳慷仁先前因進攻中國大陸市場而引發爭議，原定不出席金馬61的他在最後一刻宣布將參加這場華語電影盛會，但當他一出場，網友們直接開嗆「才去多久就有口音」、「口音都同化了喔」，但也有人緩頰，認為吳慷仁以前講話就是這個腔調，無須刻意解讀。

吳慷仁在金馬後發文，強調「一直覺得，同類的人是會互相吸引的」，並說這次再度參加金馬獎的心情，「看到的每一個工作伙伴，每次在工作的時候，感受到他們也是如此的用心努力要把我們本分的事情做好」，工作時不論受到別人的鼓勵、安慰或批評，「都可能會是你做得更好的動力」。

他同時回憶起在各地拍戲的經驗，「無論在上海、香港、台北甚至是吉隆坡的劇組裡，有機會靜下心來看的時候，會感覺到每一個部門的人，無論攝影、燈光，表演，他們做的事情，都是很迷人的…值得被尊重的。這就是影視工作的魅力吧～」最後他也慶幸有趕上參與金馬獎，「接下來就要進入下個工作，相信吸引力法則，會帶來美好的力量。下個作品見」。

吳慷仁

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