金馬61／許光漢激吻吳君如 黃宣、魏如萱獻唱變「車禍現場」

許光漢（左）被吳君如騙到熱情激吻。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎頒獎典禮23日圓滿落幕，豪華重量級頒獎嘉賓成功發揮畫龍點睛的效果，包括吳君如、阿部寬、關繼威等人，表現大獲好評。

觀眾最愛頒獎人組合由吳君如和許光漢 拔得頭籌，吳君如薑是老的辣，一開始假裝忘詞，騙得觀眾一愣一愣，最後才揭曉原來是在鋪哏，還要自肥逼許光漢獻吻，最後乾脆直呼許光漢「老公」。許光漢不敢不從，送上借位激吻，還戰戰兢兢的回稱「老婆」，樂得吳君如大笑出聲。

但也有頒獎人差點提前爆雷，楊雁雁頒發最佳剪輯時，想要先拆開信封，被楊貴媚一把按住。曾敬驊和袁澧林為了最佳動畫短片準備了特殊配音，兩人卻差點要直接公布「得獎的是」，糗到曾敬驊作勢想要揍自己。 阿部寬（左）和張艾嘉頒發最佳導演獎。（圖／金馬執委會提供）

今年金馬獎邀請王若琳、安溥各自演唱入圍最佳電影原創歌曲的作品，兩人發揮實力，表現穩健。

另外，觀眾對於9m88在追思已故影人的歡快曲風也大表不解，但也有人認為追思片段本就不一定要刻意營造感傷氣氛。頒獎人組合角頭大哥組也引發正反兩極評價，高捷、蔡振南、龍天翔、太保故意以俚俗台語「恁爸」自稱，被質疑難登大雅之堂。