金馬61／劉冠廷主持獨挑大梁 網友：尬得好笑

劉冠廷首次主持評價兩極。（圖／金馬執委會提供）

金馬61頒獎典禮則由劉冠廷獨挑大梁，劉冠廷開場前坦言壓力爆表，甚至緊張到快要吐，網友評價兩極；由於頒獎典禮剛好強碰世界12強棒球賽的台日大戰，網路討論熱度也冷清不少。而紅毯由第15度主持的楊千霈搭配二度搭檔的徐鈞浩、及新人王渝萱，楊千霈穩定表現獲得網友稱讚。

劉冠廷今年獨挑大梁，他主持前預告會萬哏齊發，一開場他便吊鋼絲從天而降，自嘲不太會唱歌也不太會跳舞，鏡頭帶到台下的謝盈萱臭臉，原來謝盈萱主持第59屆金馬獎時表演過「謝謝儂」，謝盈萱當場起身清唱一句便打住，贏得滿堂彩，另外他介紹到吳君如則說「我小時候最喜歡妳的電影」，吳君如也立馬變臉，笑果十足。

劉冠廷一一和台下入圍者互動，還表演拋接球的雜技，開場的時間長度明顯比往年還久，網友評價「雖然尬但尬得好笑」、「不忍苛責的尬XD」，還有網友忍不住虧他「真的是最後一次主持」，不過還好有謝盈萱和吳君如拯救這段開場，認為劉冠廷的努力還是值得肯定。

今年紅毯訪問採雙現場，訪問節奏明顯變快，訪問過程匆促，尤其王渝萱看得出緊張，問完問題後常不知如何應對。而不少網友認為鏡頭切換略嫌混亂，覺得有「一種想走奧斯卡風但趕高鐵的星光」之感。

不過也有人給予正面肯定，覺得以新手來說已經比想像中要好，而楊千霈穩定發揮、鎮住場面，網友忍不住讚嘆：「還好紅毯還有楊千霈，完全靠年輕主持人不行。」