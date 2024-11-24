張艾嘉驚吐「要退休」 認演戲50幾年差不多了

李屏賓(左起)、張艾嘉以及李安在「女兒的女兒」慶功宴開心合影。(圖／東昊提供)

影星張艾嘉 、劉奕兒、林嘉欣主演的電影「女兒的女兒」好評連連，並獲得金馬5項提名，最後獲得「最佳原著劇本」獎，原本外界認為最有機會的影后寶座，張艾嘉在最後一刻敗給「看我今天怎麼說」的鍾雪瑩，讓張艾嘉無緣再度締造紀錄，暫時無緣挑戰張曼玉 的4座影后紀錄，不過71歲張艾嘉神情輕鬆，還無預警爆料想退休 ，讓在場媒體無比驚訝。

張艾嘉2年前才以「燈火闌珊」拿下金馬影后，今年卻以些微差距敗給鍾雪瑩，她直言不可惜，還坦言心情輕鬆，提到飾演女兒的劉奕兒沒得獎，也不會為她擔心，「她的演藝生涯才剛開始，前途無量」，話說到一半，一旁的金馬獎主席李屏賓突然爆料她想退休，讓張艾嘉立刻澄清，「我不是說退休，我覺得演戲50多年也差不多了，是給年輕人的時候，我幕後很多工作還沒做完，不專心做不了，還有很多事情（要做），但我年齡沒有太多了，所以要花一點時間做自己想做的事」，表明想要多做幕後工作。

李屏賓(左起)、劉奕兒、林嘉欣、張艾嘉、李安以及導演黃熙出席「女兒的女兒」慶功宴。(圖／東昊提供)

張艾嘉提到自己在70歲這年還能主演「女兒的女兒」非常感恩，也已經沒有遺憾，目前不是要息影，而是想等待更多很棒的角色，張艾嘉在慶功宴上也與曾合作「飲食男女」的導演李安相會，兩人已有多年沒合作，張艾嘉笑虧「我還在等他邀約」，而李安誇讚張艾嘉的戲一直都演得很好，「我是以電影作品為優先，只要有適合張艾嘉的角色，都會有機會再合作」。