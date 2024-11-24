金馬61／中國禁片在台發光發熱抱走3大獎 張志勇影帝鍾雪瑩封后

第61屆金馬獎重要得獎名單 製表／林怡秀

第61屆金馬獎在台北時間23日晚揭曉，29歲的香港女星鍾雪瑩擊敗吳君如、張艾嘉獲得影后，影帝則由中國大陸男星張志勇獲得，最佳導演、影片由大陸導演婁燁抱走，四項大獎都沒留在台灣；「鬼才之道」共獲得五項大獎，是本屆大贏家。

第61屆金馬影帝張志勇、影后鍾雪瑩。（圖／取自百度） 第61屆金馬影帝張志勇、影后鍾雪瑩。（記者江建泰／攝影）

本屆金馬星光熠熠，各國影人齊聚一堂，日本影帝阿部寬、奧斯卡男星關繼威，連正在服役的許光漢都請假參加。

金馬對於「描述無聲世界」的表演情有獨鍾，四年前陳妍霏曾以「無聲」拿下最佳新演員，吳慷仁去年在「富都青年」詮釋聾啞人士摘下影帝，鍾雪瑩今年則因演活「看我今天怎麼說」聾啞女孩封后，她也是本屆影后最年輕入圍 者。

第61屆金馬對大陸電影也給予極大肯定，其中一部以大陸「男同」敏感議題為主題；另一部則碰觸大陸新冠疫情 期間的封城故事。耿軍執導的「漂亮朋友」，以描述東北大爺的同志情，電影在大陸無法上映，卻入圍本屆八項大獎，最後還抱走最佳男主角、最佳剪輯、最佳攝影，外加觀眾票選獎，讓這部「禁片」發光發熱。最佳導演、最佳影片則頒發給大陸導演婁燁「一部未完成的電影」，這部電影加入不少大陸當時對疫情的封控，並呈現李文亮醫師、烏魯木齊住宅火災等疫情期間所發生的大事，因此被大陸當局禁映。

男配角頒發給「角頭ㄧ大橋頭」施名帥，首度入圍就摘下大獎，他在片中飾演想爭口氣的黑道，商業片擊敗藝術片，讓更多觀眾有共鳴。女配角則頒發給才剛獲得金鐘視后的楊貴媚，也是她生涯第二座金馬獎，陸弈靜入圍八次仍鎩羽而歸。

「鬼才之道」入圍11項大獎，最後獲得五項技術獎，包含最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳視覺效果、最佳原創電影歌曲。

歷年最佳新演員僅一位超過30歲，今年又頒給年僅11歲的鄭又菲；最佳新導演則由「白衣蒼狗」新加坡 導演曾威量和台灣導演妻尹又巧一起獲得。