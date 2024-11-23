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金馬61／大陸「禁片」發光發熱 台灣「鬼才之道」5獎最大贏家

記者陳穎／綜合報導
「鬼才之道」劇照。（圖／臺灣書院提供）
「鬼才之道」劇照。（圖／臺灣書院提供）

第61屆金馬獎於台北時間23日揭曉，29歲香港女星鍾雪瑩擊敗吳君如、張艾嘉獲得影后，影帝則由中國大陸男星張志勇獲得，最佳導演、影片由大陸導演婁燁抱走，4項大獎都沒留在台灣；而台灣電影「鬼才之道」共獲得5項大獎，是大贏家。

本屆金馬強碰在東京巨蛋舉行的世界12強台日棒球大戰，不過金馬星光熠熠，各國影人齊聚一堂，日本影帝阿部寬、奧斯卡男星關繼威，連正在服役的台灣男神許光漢都請假參加。

金馬對聾啞人士的表演情有獨鍾，陳妍霏曾以「無聲」拿下最佳新演員，吳慷仁去年在「富都青年」詮釋聾啞人士拿下影帝，鍾雪今年再度因演活「看我今天怎麼說」聾啞女孩摘下影后，她是本屆影后最年輕入圍者，被視為影后大黑馬。

鍾雪瑩拿下影后。（金馬獎採訪團隊／攝影）
鍾雪瑩拿下影后。（金馬獎採訪團隊／攝影）

本屆對大陸電影給予極大肯定，大陸導演耿軍執導的「漂亮朋友」，描述東北大爺的同志情，電影在大陸無法上映，本次入圍八項大獎，最後拿下最佳男主角、最佳剪輯、最佳攝影，外加觀眾票選獎，讓這部「禁片」發光發熱。最佳導演、最佳影片則頒發給大陸導演婁燁，也讓該片不用配額抽籤直接上映，已確定在12月20日在台上映。

婁燁在中國被封殺，以「一部未完成的電影」重返金馬獎。（圖／金馬執委會提供）
婁燁在中國被封殺，以「一部未完成的電影」重返金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

男配角頒發給「角頭－大橋頭」施名帥，首度入圍就摘下大獎，片中飾演想爭口氣的黑道，該片票房更高達二億四千萬元，商業片擊敗藝術片，讓更多觀眾有共鳴。女配角則頒發給才剛獲得金鐘影后的楊貴媚，也是她生涯第二座金馬獎，陸奕靜入圍八次還是鎩羽而歸。

「鬼才之道」入圍11項大獎，獲5項技術獎，包含最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳視覺效果、最佳最佳原創電影歌曲。

歷年最佳新演員得主僅有一位超過30歲，今年果然頒給年僅11歲的鄭又菲，獎勵年輕演員意味濃厚；最佳新導演則由「白衣蒼狗」新加坡導演曾威量和台灣導演妻尹又巧一起獲得。

入圍 新加坡 吳慷仁

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