金馬61／施名帥謝愛妻朱芷瑩不離棄 「金馬獎是我的」

施名帥。圖／金馬獎採訪團隊／攝影

施名帥以「角頭—大橋頭」奪下最佳男配角，他上台時逐一感謝金馬獎、評審以及所有夥伴，更不忘點名去年甫結婚的演員妻子朱芷瑩在自己一無所的時候，就一直陪伴在身邊，是亦師亦友的存在，更開心改編電影台詞大喊「金馬獎是我的」。

施名帥從片中飾演黑幫大哥的高捷、蔡振南手下領獎時，首先幽默表示「做兄弟沒在哭的」，但隨後感性點名所有劇組夥伴，除了感謝一起拍對手戲的王陽明、懷秋之外，也感謝飾演搭檔的鄭人碩、張再興，「沒有你們，就不會有阿猛這個角色」，並向自己的家人致歉，因為熱愛電影，一直沒什麼機會陪伴他們，更向父母幽默表示，「你們可以看看台下這些工作人員，就是他們，我的時間都給了他們」。

到了後台以後，施名帥更嘴甜表示，自己一領到獎，最想做的事情是趕快回到妻子朱芷瑩身邊，「一聽到我得獎，她就掉淚了，我要趕快回去好好擁抱她」，並感謝「角頭」系列願意選中自己主演，「這系列電影有獨特的世界觀，有屬於自己的江湖，我很高興能透過這部電影，與觀眾對話」。

施名帥在「角頭—大橋頭」飾演甫出獄的年輕流氓「阿猛」，希望能與夥伴聯手，在台灣黑幫裡闖蕩出一番事業，但過度莽撞的性格，也為他招致悲劇結局，評審稱讚施名帥的表演發動「角頭—大橋頭」的最大動力之一，「他推動著整部電影的節奏」。